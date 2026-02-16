«Così Putin ha ucciso mio marito»

Yulia Navalnaya, economista, attivista per i diritti umani, vedova di Alexei: «È un’indagine che si basa su fonti altamente scientifiche»

«Vladimir Putin ha ucciso mio marito». Ne è convinta Yulia Navalnaya, economista, attivista per i diritti umani, vedova di Alexei. In un’intervista al Corriere della Sera la vedova commenta i risultati dell’inchiesta che conferma l’avvelenamento con la tossina della rana freccia: «Naturalmente io lo sapevo già: aveva meno di 50 anni. E sebbene avesse vissuto in condizioni dure, fosse stato torturato, io ero sicura che si prendesse cura di sé, che pensasse alla salute. Lo avevamo visto solo un giorno prima in video collegamento, sembrava stare assolutamente bene. Quindi era evidente che gli fosse successo qualcosa di orribile ed ero sicura che fosse stato Vladimir Putin».

Il precedente

La vedova spiega: «Tutti sanno che nel 2020 Alexei è stato avvelenato con il Novichok. Anche noi abbiamo fatto la nostra indagine, mostrando tutti questi ufficiali dell’Fsb che lo seguivano da anni e che poi l’hanno avvelenato durante il viaggio in Siberia. Quindi, per me era evidente che fosse stato ucciso nella colonia penale: solo non sapevamo esattamente come. Sapevamo che ci sarebbe voluto un lungo tempo per scoprirlo. Per questo sono molto grata ai governi di Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Francia e Germania, che hanno collaborato e hanno appena provato tutto. Le incertezze sono state dissipate: non si tratta solo di una nostra inchiesta. È un’indagine che si basa su fonti altamente scientifiche».

Il processo

Navalnaya aveva detto che Putin avrebbe dovuto finire davanti alla giustizia: «Siamo sulla buona strada. Sono sicura che due anni fa molti di voi, che hanno partecipato a questa Conferenza, o in tutto il mondo, erano certi che sarebbe stato impossibile trovare la verità. Invece ora abbiamo le prove che Vladimir Putin è l’assassino, che ha ucciso mio marito, e io sto lavorando molto duramente perché un giorno ci sia giustizia per lui». E sulle aspettative: «Ci sono certamente questioni geopolitiche, quando i Paesi trattano con Putin. Non è la prima legge che infrange. È la storia della mia vita. A volte, purtroppo, serve molto più sforzo e molto più tempo. Ma io ho apprezzato che questi Paesi abbiano trovato la forza, una visione politica e l’abbiano fatto insieme».

L’Occidente troppo debole

Secondo Navalnaya l’Occidente è troppo debole con lo Zar: «A volte trattano Putin come se fosse il male in persona, pure evil . Ma non lo è. Chi è il signor Putin? Tutti si fanno questa domanda da anni. Per me, è molto evidente che Vladimir Putin è un semplice dittatore. Non è niente di speciale. Ha iniziato ovviamente rubando soldi al suo stesso popolo, poi con la repressione nel suo stesso Paese, con la censura. Poi ha avviato la guerra. E ha cominciato a uccidere i suoi oppositori politici. Molte persone sono in prigione. E siccome fa quello che fa ogni dittatore, dobbiamo comportarci con lui come con un dittatore».

L’Ucraina e la repressione

Sull’Ucraina «la guerra dovrebbe essere fermata immediatamente. No, non sarebbe mai dovuta iniziare, naturalmente. Ma è anche molto importante capire che saremmo dovuti essere più forti contro Putin prima — non parlo del 2022, ma del 2011, quando noi cercavamo di portare già l’attenzione su di lui…». Mentre un sollevamento della popolazione russa è improbabile: «Quando c’è un tale livello di repressione, naturalmente è molto difficile alzare la voce. Noi siamo seduti qui in questo posto molto bello, le persone stanno bevendo caffè o fanno cose interessanti, o vanno ogni giorno in ufficio. Ma immagini che lei metta un “mi piace” a qualcosa sui social media e il giorno dopo finisca in prigione. E non sarà in grado di incontrare la sua famiglia per anni. Io capisco che è molto difficile comprenderlo qui, nell’Europa occidentale, in Germania, in Francia, dove avete la democrazia da tanti anni, da molto più che in Europa dell’Est».