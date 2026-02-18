Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato – Il video

Un cittadino straniero ha tentato il sequestro in via Atellana

Un cittadino straniero di 45 anni ha tentato di rapire un bambino in via Atellana a Caivano nel napoletano. L’uomo, visibilmente ubriaco, davanti a un supermercato si è avvicinato a una donna che stava uscendo dopo aver fatto la spesa in compagnia del figlio e le ha urlato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!». Poi ha tentato di prenderlo in braccio. L’uomo è stato arrestato. La vicenda è stata ricostruita grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il market

A intervenire i carabinieri che sono stati allertati da una telefonata. Dagli accertamenti è emerso che poco prima due donne sono, con i loro bambini di 5 ed 8 anni, nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. All’uscita si è avvicinato loro un uomo, di nazionalità ghanese, che ha urlato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!», indicando il bimbo di 5 anni. La mamma, aiutata dalla sua amica, a questo punto è rientrata nel supermercato e l’uomo ha iniziato a seguirla. È intervenuta una cassiera e l’uomo è scappato.

L’arresto

Intanto, davanti al supermercato, è arrivato il papà del bimbo. La donna è talmente scossa da non raccontare cosa è appena accaduto. La famiglia arriva a casa. Ma poco dopo bussano alla porta i carabinieri che hanno appena ricostruito i fatti e che hanno visto tutto grazie alle immagini delle telecamere. La donna scoppia a piangere e racconta quegli attimi di paura. I militari hanno trovato il 45enne che bazzicava ancora nei pressi del market e lo hanno arrestato. È stato trasferito in carcere, deve rispondere di tentato sequestro di persona.