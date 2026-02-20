L’annuncio di Trump sugli UFO: «Pubblicherò i file su alieni e UAP»

Il presidente degli Stati Uniti istruisce il Pentagono. Pronto il processo di identificazione. La polemica con Obama, che aveva detto: «Gli alieni sono reali»

L’annuncio è di quelli storici: «Sulla base dell’enorme interesse dimostrato, darò istruzioni al Segretario della Guerra e ad altri dipartimenti e agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e pubblicazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO)». Saranno diffuse «tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti». Donald Trump ha scelto il suo social media Truth per far sapere al mondo che la sua prossima battaglia per la verità riguarda gli alieni.

«Informazioni classificate»

Il segreto dei segreti (si fa per dire) sta quindi per essere svelato. E naturalmente anche in questa occasione Trump ha cambiato idea rispetto a qualche tempo fa. Ovvero quando, come ricorda l’agenzia di stampa Reuters, accusò l’ex presidente Barack Obama di aver divulgato impropriamente informazioni classificate parlando pubblicamente di alieni. E sostenendo che Obama aveva «commesso un grosso errore. L’ha tolto dalle informazioni classificate. Non avrebbe dovuto farlo», come disse durante un viaggio in Georgia. Proprio Obama in un’intervista per il podcast di Brian Tyler Cohen pubblicata sabato scorso, aveva detto che gli alieni «sono reali. Ma non li ho visti e non sono tenuti nell’Area 51. Non esiste una struttura sotterranea, a meno che non ci sia questa enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti».

Cos’è l’Area 51

L’Area 51 è una struttura classificata dell’Aeronautica Militare in Nevada. Secondo alcune teorie del complotto conterrebbe corpi alieni e un’astronave precipitata. Gli archivi della CIA, pubblicati nel 2013, affermano che si trattasse di un sito di test per aerei spia top secret. «Non ho visto alcuna prova durante la mia presidenza che gli extraterrestri siano entrati in contatto con noi. Davvero!» ha ripetuto Obama in un post su Instagram domenica 15 febbraio. Nel post, Obama ha spiegato la sua convinzione che gli alieni esistano affermando che le probabilità statistiche di vita oltre la Terra sono elevate a causa della vastità dell’universo. Ha aggiunto che le probabilità che la vita extraterrestre visiti la Terra sono basse, data la distanza.

Trump e gli alieni

Dopo i suoi commenti su Obama, Trump ha aggiunto di non aver visto prove dell’esistenza degli alieni: «Non so se siano reali o no». Negli ultimi anni, il Pentagono ha indagato sulle segnalazioni di UFO e, nel 2022, gli alti vertici militari hanno dichiarato di non aver trovato prove che suggerissero che gli alieni avessero visitato la Terra o vi si fossero schiantati. Un rapporto del Pentagono del 2024 affermava che le indagini del governo statunitense dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non avevano trovato prove di tecnologia extraterrestre e che la maggior parte degli avvistamenti erano oggetti e fenomeni ordinari erroneamente identificati. Il sito web della National Archives and Records Administration afferma di possedere documenti relativi agli UFO in numerose collezioni.

«Oggetti inspiegabili nel cielo»

La Cbs ricorda che negli ultimi anni piloti e militari hanno segnalato di aver avvistato centinaia di oggetti inspiegabili nel cielo, spingendo alcuni parlamentari Usa a fare pressione sul Pentagono per indagare sul fenomeno e determinare se sia una minaccia alla sicurezza nazionale Usa. L’anno scorso alla Camera i repubblicani hanno diffuso un video in cui si mostrava un missile statunitense che colpiva un globo luminoso non identificato nel cielo, rimbalzandoci sopra. Un ex pilota della Marina ha raccontato a 60 Minutes di frequenti avvistamenti di strani oggetti in rapido movimento in uno spazio aereo ristretto.

Ufo, segnalazioni e le spiegazioni

Secondo l’All-domain Anomaly Resolution Office dell’esercito un gran numero di segnalazioni di UAP può essere spiegato da uccelli, palloni aerostatici, droni, satelliti e altri fenomeni quotidiani. Ma molti casi rimangono irrisolti. «È importante sottolineare che, ad oggi, l’AARO non ha scoperto alcuna prova di esseri, attività o tecnologie extraterrestri», ha affermato l’ufficio in un rapporto del 2024. E ha inoltre osservato di non avere «alcuna indicazione o conferma che queste attività siano attribuibili a paesi stranieri nemici».