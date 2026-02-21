Olimpiadi, Federico Tomasoni ha vinto anche per Matilde Lorenzi: il bacio e la medaglia al cielo verso la fidanzata. «Le favole esistono» – Il video

La sua compagna, giovane sciatrice, perse la vita nel 2024, sulla pista Grawand G1 in Val Senales in Alto Adige

Sguardo rivolto al cielo e un bacio alla sua medaglia d’argento nello ski cross. Federico Tomasoni festeggia così la sua Olimpiade. Una vittoria dedicata allafidanzata, la giovane sciatrice Matilde Lorenzi, morta nel 2024 sulla pista Grawand G1 in Val Senales in Alto Adige.

Tomasoni trattiene a stento le lacrime pensando a lei: «Le favole esistono». Viene confortato dal compagno di squadra, l’oro olimpico Simone Derometis, e applaudito dai giornalisti presenti per il punto stampa dopo la vittoria. «È tutto molto emozionante, avevo immaginato questo momento, il realizzarsi del sogno. Portare il sole sul casco è una roba in più, con il cuore fino alla fine, nelle gambe, con gli amici», ha dichiarato.

Deromedis: «Destino e karma, te la sei meritata»

«Ciò che ha passato Federico non è facile, ci sono stati periodi bui e noi abbiamo cercato di stargli il più vicino possibile. È stato davvero un grande, un duro, non ha mai mollato. Questa medaglia se la merita tutta. Penso che sia anche il destino che ti fa fare alti e bassi. Per noi è stato difficile, per lui è stato estremo. Se è il suo primo podio e l’ha fatto oggi, non è casualità, è il karma che gira», ha dichiarato l’oro olimpico di ski cross Simone Derometis, che in conferenza stampa si complimenta con il collega. Tomasoni ha corso queste Olimpiadi di Milano Cortina indossando sul casco il sole simbolo della Fondazione Lorenzi, dedicandole anche un post su Instagram: «Sarai sempre il mio sole».