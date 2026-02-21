Quali sono gli scioperi per il 26, 27 e 28 febbraio: dai treni agli aerei, orari e fasce di garanzia. Ecco chi si ferma

Previsti disagi per lo stop di grandi compagnie aeree. Saranno garantite nelle stazioni ferroviarie partenze solo in alcuni orari. Tutte le informazioni

Sarà un fine febbraio 2026 difficile per il settore dei trasporti italiani. Il 26 febbraio è stato indetto uno sciopero per il trasporto aereo e il 27 e 28 febbraio per i treni, con vertenze aperte tra sindacati e aziende.

Giovedì 26 febbraio: si fermano le compagnie aeree (e non solo)

Per giovedì 26 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore sul trasporto aereo. Proclamato da Cub Trasporti interessa sia le compagnie che i servizi di handling con conseguenti ripercussioni sugli scali nazionali. Si inizia dalle 00.00 e si termina alle 23.59. Per ITA Airways è stato proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolge piloti e assistenti di volo, mentre per easyJet si ferma il personale di bordo. Vueling si limita a una agitazione più corta, durerà dalle 13 alle 17. Possibili ritardi e cancellazioni.

Sciopero treni 27 e 28 febbraio

Per il 26 e 27 il disagio si sposterà sul trasporto ferroviario. Dalle 21.00 di venerdì 27 febbraio alle 20.59 di sabato 28 febbraio sciopera il personale del gruppo Trenitalia, di Italo e di Trenord. A proclamarlo i sindacati di base, tra cui USB Lavoro Privato e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per quanto riguarda Rfi i treni a media e lunga percorrenza garanti sono consultabili a questo link. Per i collegamenti con gli aeroporti potrebbero esser previste soluzioni con autobus sostitutivi.