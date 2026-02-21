Quali sono gli scioperi per il 26, 27 e 28 febbraio: dai treni agli aerei, orari e fasce di garanzia. Ecco chi si ferma
Sarà un fine febbraio 2026 difficile per il settore dei trasporti italiani. Il 26 febbraio è stato indetto uno sciopero per il trasporto aereo e il 27 e 28 febbraio per i treni, con vertenze aperte tra sindacati e aziende.
Giovedì 26 febbraio: si fermano le compagnie aeree (e non solo)
Per giovedì 26 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore sul trasporto aereo. Proclamato da Cub Trasporti interessa sia le compagnie che i servizi di handling con conseguenti ripercussioni sugli scali nazionali. Si inizia dalle 00.00 e si termina alle 23.59. Per ITA Airways è stato proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolge piloti e assistenti di volo, mentre per easyJet si ferma il personale di bordo. Vueling si limita a una agitazione più corta, durerà dalle 13 alle 17. Possibili ritardi e cancellazioni.
Sciopero treni 27 e 28 febbraio
Per il 26 e 27 il disagio si sposterà sul trasporto ferroviario. Dalle 21.00 di venerdì 27 febbraio alle 20.59 di sabato 28 febbraio sciopera il personale del gruppo Trenitalia, di Italo e di Trenord. A proclamarlo i sindacati di base, tra cui USB Lavoro Privato e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per quanto riguarda Rfi i treni a media e lunga percorrenza garanti sono consultabili a questo link. Per i collegamenti con gli aeroporti potrebbero esser previste soluzioni con autobus sostitutivi.