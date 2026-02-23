Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
«Una telefonata allunga la vita»: lo spot della Sip torna dopo trent’anni

23 Febbraio 2026 - 08:28 Alba Romano
L'attore finiva condannato alla fucilazione nel classico fortino della Legione Straniera. Ma riusciva a resistere grazie al telefono

Una telefonata allunga la vita, chi non lo sa. O, magari, la retrodata. Di oltre 30 anni. Nella serata di domenica nelle case degli italiani è partito un piccolo viaggio a ritroso nella memoria. Innescato da un celebre spot della Sip, allora si chiamava così, affidato al carisma di Massimo Lopez. L’attore finiva condannato alla fucilazione nel classico fortino della Legione Straniera. Ma riusciva a resistere fino al 2000, per la disperazione del comandante della guarnigione, un altrettanto improbabile capitano Champignon, grazie alle sue interminabili conversazioni telefoniche.

Via filo, ovviamente, con l’apparecchio a tasti bianco e carta da zucchero, mentre nel frattempo l’azienda è diventata Telecom e poi Tim. Correvano gli Anni Novanta, e ora la ‘carrambata’ dilaga invece sui social, facendo diventare virale il minifilm in attesa di capire meglio il perché dell’operazione nostalgia.

