Il ginecologo accusato di aver asportato uteri senza motivo

La polizia australiana lo ha indagato dopo le segnalazioni arrivate ad Abc. Ma lui nega tutto

La polizia australiana ha indagato un ginecologo accusato da un giornale di aver operato donne senza motivo. L’accusato avrebbe anche espiantato degli organi alle sue vittime. Si tratta di un medico di Melbourne. Diverse pazienti hanno detto all’emittente pubblica Abc di essere state operate per sospetta endometriosi grave, nonostante la mancanza di prove a supporto della diagnosi. Molte affermano di aver sofferto di dolore per mesi o anni dopo l’intervento. A una donna il ginecologo ha rimosso ovaie e utero, nonostante non mostrasse praticamente alcun segno di endometriosi.

Il ginecologo

Il dottore ha negato qualsiasi illecito. Ha detto ad Abc di non aver eseguito interventi a meno che non fosse «assolutamente convinto» del beneficio per le sue pazienti. La premier di Victoria, Jacinta Allan, si è detta disgustata dalle accuse e le ha segnalate alla polizia. «Asportare gli organi di una donna senza necessità clinica è un reato», ha affermato in una dichiarazione rilasciata martedì. La polizia locale ha successivamente confermato di aver avviato un’indagine sulle segnalazioni.

I reclami

Secondo ABC, pazienti e professionisti sanitari hanno presentato reclami all’Agenzia australiana per la regolamentazione dei professionisti sanitari da oltre cinque anni. L’endometriosi è caratterizzata dalla crescita di tessuto simile al rivestimento dell’utero al di fuori dell’utero, causando forti dolori mestruali, problem