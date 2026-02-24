Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Un morto dopo il crollo di una palazzina di tre piani, l’esplosione nel Veronese: tre si salvano – Il video

24 Febbraio 2026 - 19:51 Giovanni Ruggiero
Crollo palazzina Negrar
Crollo palazzina Negrar
Il crollo dopo l'esplosione a Negrar, nel Veronese. Il salvataggio di tre persone rimaste ferite. Morto un uomo, individuato qualche ora dopo il crollo

Un uomo è morto, mentre tre persone sono state estratte vive dalla macerie, dopo l’esplosione e il crollo di una palazzina di tre piani a Negrar, nel Veronese. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale Usar e dei cinofili, che stanno operando per mettere in salvo chi abitava la palazzina. I feriti appaiono in condizioni non gravi. Si tratta di due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave e sono stati portati all’ospedale Borgo Trento a Verona. Il corpo dell’uomo rimasto ucciso sotto le macerie è stato estratto in serata, qualche ora dopo il crollo.

L’esplosione e il crollo della palazzina: che cosa è successo

La palazzina interessata dall’esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata, nella frazione di Prun. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l’intera struttura che è collassata. Lo scoppio, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato da una bombola di gas. 

