Paolo Bonolis e la rissa con Gianni Morandi, quando saltarono i nervi in partita: il fallaccio e il pugno «dritto al mento» – Il video

L'aneddoto finora poco noto tra il conduttore Mediaset e il cantante. All'epoca dei fatti, entrambi molto giovani e particolarmente competitivi in campo. Come arrivarono alle mani durante una delle Partite del Cuore della nazionale cantanti

Paolo Bonolis, ospite della tappa romana di Viva el Futbol con Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola, ha tirato fuori un aneddoto rimasto più o meno sepolto per almeno 30 anni. È stato Cassano a fargli il nome di Gianni Morandi, innescando un racconto che ha lasciato perplesso lo stesso ex calciatore barese. La vicenda risale a quando Bonolis aveva 23 o 24 anni e conduceva Bim Bum Bam: durante una partita di beneficenza tra la nazionale attori e quella cantanti, il conduttore e Morandi finirono per venire alle mani.

Il racconto di Bonolis sul fallaccio di Morandi

Bonolis ha ricostruito l’episodio nonostante Cassano che continuava a interromperlo: «Lasciami parlare, sto raccontando una vicenda, un fatto accaduto realmente». E inizia: «Giochiamo contro i cantanti. Gianni Morandi entra a piedi pari così, qua. Allora, che ero giovane, salto e poi faccio: Maestro, ma se è una partita di beneficenza entra così, mi spacca una gamba. E Gianni Morandi mi fa: “Ma gioca”». A quel punto Morandi gli avrebbe dato un buffetto sulla guancia. La reazione di Bonolis non si fece attendere: «Dritto al mento e mi è andato giù il cantante. È partita una rissa di una bellezza». I due, a quanto raccontato da Bonolis, dopo lo scontro in campo si mandarono reciprocamente a quel paese.

Come è finita tra Bonolis e Morandi

Cassano ha faticato a crederci: «Stai scherzando? È una roba vera?». Bonolis divertito ha continuato: «Certo che è una roba vera, parla con Morandi che te lo racconta». Alla domanda se avesse poi rivisto il cantante, il conduttore ha risposto con la consueta ironia: «Vivo? Sì. No, ma lo sa lui».