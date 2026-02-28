Bolivia, si schianta un aereo che trasportava banconote: 20 morti. E scatta la caccia ai soldi – Il video

Il velivolo militare trasportava denaro della Banca Centrale della Bolivia senza numeri di serie

Nel pomeriggio di ieri, ora locale, all’aeroporto di El Alto, seconda città più popolosa della Bolivia, vicino a La Paz, un velivolo della Fab, l’Aeronautica militare boliviana, che trasportava denaro della Banca Centrale della Bolivia, si è schiantato in pista. Subito dopo l’incidente la polizia ha usato i lacrimogeni per scacciare persone che si erano avvicinate al luogo dell’accaduto per tentare di raccogliere le banconote. Denaro che, come specificato dalle autorità, non aveva però valore legale. L’incidente ha causato venti morti e decine di feriti.

L’Hercules C-130

L’Hercules C-130 era partito dalla città orientale di Santa Cruz. La città era stata colpita da una forte grandinata. «Stiamo recuperando i corpi delle persone coinvolte nell’incidente», ha detto il capo dei Vigili del Fuoco Pavel Tovar. «Stiamo cercando di ripristinare l’ordine sul sito, di ristabilire il perimetro dell’aeroporto in modo da poter operare in sicurezza», ha spiegato il ministro della Difesa Marcelo Salinas. L’aereo è atterrato all’aeroporto di El Alto, nella zona vicino a La Ceja. Poi è «uscito di pista» e ha percorso «circa un chilometro» fino al retro del terminal dell’aeroporto. Causando «l’intero incidente successivo» che ha coinvolto i veicoli presenti nella zona.

Il denaro

Salinas ha sottolineato che il denaro trasportato dall’aereo «non ha alcun valore legale, e non ha un numero di serie, quindi tentare di utilizzarlo è un reato». Il ministro della Salute Marcela Flores, confermando un bilancio provvisorio di quindici morti e ventotto feriti, ha detto che la folla ha lanciato pietre contro le ambulanze che cercavano di raggiungere il luogo dell’incidente per prestare assistenza medica. «Dodici persone sono state arrestate» per essere interrogate, ha detto ai giornalisti il procuratore Luis Carlos Torres, mentre gli ospedali della città hanno avviato una campagna di donazione del sangue per curare i feriti.



