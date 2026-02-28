Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
ESTERIBoliviaIncidenti aereiVideo

Bolivia, si schianta un aereo che trasportava banconote: 20 morti. E scatta la caccia ai soldi – Il video

28 Febbraio 2026 - 06:04 Alba Romano
embed
hercules bolivia schianto banconote soldi
hercules bolivia schianto banconote soldi
Il velivolo militare trasportava denaro della Banca Centrale della Bolivia senza numeri di serie

Nel pomeriggio di ieri, ora locale, all’aeroporto di El Alto, seconda città più popolosa della Bolivia, vicino a La Paz, un velivolo della Fab, l’Aeronautica militare boliviana, che trasportava denaro della Banca Centrale della Bolivia, si è schiantato in pista. Subito dopo l’incidente la polizia ha usato i lacrimogeni per scacciare persone che si erano avvicinate al luogo dell’accaduto per tentare di raccogliere le banconote. Denaro che, come specificato dalle autorità, non aveva però valore legale. L’incidente ha causato venti morti e decine di feriti.

L’Hercules C-130

L’Hercules C-130 era partito dalla città orientale di Santa Cruz. La città era stata colpita da una forte grandinata. «Stiamo recuperando i corpi delle persone coinvolte nell’incidente», ha detto il capo dei Vigili del Fuoco Pavel Tovar. «Stiamo cercando di ripristinare l’ordine sul sito, di ristabilire il perimetro dell’aeroporto in modo da poter operare in sicurezza», ha spiegato il ministro della Difesa Marcelo Salinas. L’aereo è atterrato all’aeroporto di El Alto, nella zona vicino a La Ceja. Poi è «uscito di pista» e ha percorso «circa un chilometro» fino al retro del terminal dell’aeroporto. Causando «l’intero incidente successivo» che ha coinvolto i veicoli presenti nella zona.

Il denaro

Salinas ha sottolineato che il denaro trasportato dall’aereo «non ha alcun valore legale, e non ha un numero di serie, quindi tentare di utilizzarlo è un reato». Il ministro della Salute Marcela Flores, confermando un bilancio provvisorio di quindici morti e ventotto feriti, ha detto che la folla ha lanciato pietre contro le ambulanze che cercavano di raggiungere il luogo dell’incidente per prestare assistenza medica. «Dodici persone sono state arrestate» per essere interrogate, ha detto ai giornalisti il procuratore Luis Carlos Torres, mentre gli ospedali della città hanno avviato una campagna di donazione del sangue per curare i feriti.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’ex dj che ha venduto pezzi di ricambio taroccati di aerei alle compagnie di tutto il mondo

2.

La famiglia di Francesca Albanese fa causa a Trump, le accuse del marito e il figlio sui “veri” motivi delle sanzioni

3.

Arriva l’ascensore ma la cabina non c’è: il golfista Pavan cade e finisce in ospedale in Sudafrica

4.

I terroristi e le accuse reciproche: cosa c’è dietro la guerra tra Afghanistan e Pakistan

5.

Caso Epstein, Bill Clinton: «Non avevo idea dei suoi crimini». I dem incalzano Trump: «Tiri fuori le palle e venga anche lui a testimoniare»

leggi anche
TECNOLOGIA

Atterraggio d’emergenza, l’aereo torna sulla pista in automatico: è la prima volta. Cos’è successo – Il video

Di Ugo Milano
ESTERI

L’aereo del capo di Stato maggiore libico si schianta alle porte di Ankara: «Trovati i rottami, è morto» – Il video

Di Alba Romano
aereo florida
ESTERI

Florida, aereo costretto ad atterrare sull’autostrada per un problema tecnico: la manovra folle e l’impatto con un’auto – Il video

Di Cecilia Dardana