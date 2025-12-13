Florida, aereo costretto ad atterrare sull’autostrada per un problema tecnico: la manovra folle e l’impatto con un’auto – Il video

Il velivolo ha tentato la manovra direttamente sull’autostrada, molto trafficata, riuscendo a evitare il peggio ma non l’impatto con un’auto che stava transitando nello stesso tratto

Un atterraggio di emergenza ad alto rischio, ma senza conseguenze gravi, ha avuto luogo su un’importante arteria stradale della Florida. Un piccolo aereo è stato costretto a scendere sull’Interstate 95, nei pressi di Merritt Island, dopo che il pilota aveva segnalato un problema tecnico in volo. Il velivolo ha tentato la manovra direttamente sull’autostrada, molto trafficata, riuscendo a evitare il peggio ma non l’impatto con un’auto che stava transitando nello stesso tratto. La collisione è stata lieve, ma sufficiente a provocare ferite alla conducente del veicolo, trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Illesi, invece, il pilota del velivolo, un uomo di 27 anni, e il passeggero che si trovava con lui a bordo. Entrambi sono riusciti a lasciare l’aereo senza bisogno di cure mediche.

A Beechcraft 95-C55 Baron lost power in both engines and struck a car while making an emergency landing on the southbound lanes of Interstate 95 in central Florida on Monday night.



A nurse and was able to quickly offer aid to the driver of the car. "She was dazed at first. She… pic.twitter.com/qB60WPKzF3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 10, 2025

L’atterraggio d’emergenza

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’atterraggio d’emergenza sarebbe stato l’unica opzione disponibile per il pilota, che ha dovuto prendere una decisione rapida per evitare conseguenze peggiori. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause esatte del malfunzionamento che ha costretto il velivolo a scendere sull’autostrada. L’episodio ha provocato forti rallentamenti al traffico, ma si è concluso senza vittime, evitando per pochi istanti quello che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente dalle conseguenze drammatiche.