Iliass Aouani e il nuovo record italiano della maratona, l’impresa a Tokyo: chi è l’ingegnere che fa sognare l’atletica azzurra – Il video

Con questo tempo stabilito Tokyo, l'azzurro entra nella top ten europea di tutti i tempi, a cinquanta secondi dal primatista continentale. La storia del 30enne, sempre più lanciato verso Los Angeles 2028

Iliass Aouani ha riscritto la storia della maratona italiana. All’alba di domenica, alla maratona di Tokyo, il 29enne delle Fiamme Azzurre ha chiuso in 2h 04’26”, abbattendo di quasi un minuto il precedente record nazionale di Yohanes Chiappinelli (2h 05’24”, Valencia 2024) e migliorando il proprio personale di un minuto e quaranta secondi esatti. È la prima volta che un maratoneta azzurro scende sotto la barriera delle due ore e cinque minuti. Con questo tempo, Aouani entra nella top ten europea all-time, al settimo posto, a cinquanta secondi dal primatista continentale, il belga Bashir Abdi. A Tokyo ha chiuso sesto: vittoria all’etiope Tadese Takele (2h 03’37”) in una volata serratissima con i keniani Toroitich e Mutiso, entrambi a 2h 03’38”.

Le parole di Aouani dopo il record italiano in maratona

«Finalmente un crono che mi dà il rispetto che merito», ha detto Aouani al telefono dal Giappone, come riporta il Corriere della Sera. «Avevo vinto medaglie, certo, ma non averle ancora affiancate a una prestazione cronometrica importante mi dava fastidio. Ora c’è, e so che posso valere almeno 2h 03’». La gara non è stata senza intoppi: crampi a entrambi i polpacci negli ultimi cinque chilometri, con gli ultimi due descritti come «qualcosa da panico, credevo di cadere a terra». Lo scatto dei rivali al 37esimo chilometro lo ha staccato dal gruppo di testa, ma il bilancio resta nettamente positivo.

Chi è Iliass Aouani: l’ingegnere con un bronzo mondiale in tasca

Nato in Marocco nel 1995, Aouani è arrivato a Milano a due anni per raggiungere il padre. Ha iniziato a correre a 16 anni, spinto dalle gare studentesche, vincendo il titolo italiano juniores sui 5000 metri nel 2014 sotto la guida di Claudio Valisa. Come scrive Eurosport, dopo il liceo scientifico si è trasferito negli Stati Uniti: prima alla Lamar University in Texas, poi alla Syracuse University dove ha conseguito la laurea triennale in ingegneria civile e quella magistrale in ingegneria strutturale. Rientrato in Italia nel 2021, si è stabilito a Ferrara con il coach Massimo Magnani, diventando il primo a vincere nella stessa stagione i titoli assoluti di cross, 10.000 in pista, 10 km su strada e mezza maratona. Ha debuttato in maratona nel 2022 a Milano (2h 08’34”), ha conquistato il bronzo mondiale nell’estate 2024 e l’oro europeo di corsa su strada a Lovanio nel 2025.