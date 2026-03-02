Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: indagato un operatore della Croce Rossa. Cinque decessi con lui a bordo

L'accusa per il 27enne è di omicidio plurimo: i decessi tra il febbraio e l'estate del 2025. La difesa: «È sconcertato, a bordo c'era sempre un medico»

Un operatore della Croce Rossa di 27 anni è finito nel registro degli indagati della Procura di Forlì con l’accusa di omicidio plurimo. Al centro dell’inchiesta, condotta dai carabinieri e dai Nas, ci sono cinque decessi avvenuti tra il febbraio e l’estate del 2025: cinque anziani che hanno esalato l’ultimo respiro mentre venivano trasportati dal loro domicilio all’ospedale. L’unico elemento costante in tutti i tragici episodi sarebbe proprio la presenza del giovane operatore a bordo dei mezzi di soccorso.

I dubbi sulle morti a bordo dell’ambulanza

Le indagini sono scattate per far luce su una serie di anomalie riscontrate nei tempi e nelle modalità dei decessi. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, i magistrati coordinati dal procuratore Enrico Cieri stanno cercando di capire se dietro quelle morti, apparentemente naturali o legate a patologie pregresse, possa celarsi la mano dell’indagato. Al momento l’uomo non è in servizio: l’Ausl avrebbe già dato parere negativo a un suo eventuale rientro, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.

La legale: «Non ha nulla da nascondere»

Il 27enne, residente nel Forlivese, respinge con forza ogni accusa. Attraverso la sua legale, l’avvocata Gloria Parigi, ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per ripulire la sua immagine. «È sconcertato da quanto sta emergendo: urla la sua innocenza, in una vicenda che gli ha stravolto l’esistenza. Si è messo a disposizione dell’autorità giudiziaria perché non ha nulla da nascondere. Per questo ha chiesto di essere ascoltato dalla Procura». La strategia difensiva punta su un dato tecnico rilevante: in tutti e cinque i casi contestati, l’ambulanza non operava da sola. A bordo dei mezzi, infatti, era presente un medico, poiché i trasporti erano effettuati in regime di emergenza dall’auto medicalizzata di Romagna Soccorso. Un dettaglio che, secondo la difesa, renderebbe impossibile qualsiasi azione furtiva o letale da parte dell’operatore senza che il personale sanitario se ne accorgesse.