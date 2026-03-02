David Rossi, l’annuncio di Giletti: «Le indagini sul caso sono state riaperte» – Il video

Il conduttore della trasmissione di Rai3 Lo Stato delle Cose anticipa una puntata dedicata al manager Mps, con importanti novità

«Dopo le ultime perizie della commissione parlamentare di inchiesta la famiglia che ha sempre sostenuto che David Rossi non si è suicidato ha chiesto di riaprire le indagini. Ma la notizia è che le indagini sono già riaperte. Ce ne occuperemo, naturalmente, a Lo Stato delle Cose». Con un video su Instagram Massimo Giletti annuncia che stasera, su Rai3, si occuperà del caso del capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013, sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Un caso inizialmente bollato come suicidio ma che così non è.

Le ferite sul volto incompatibili con la caduta, l’ipotesi di una colluttazione prima del volo

Recentemente una nuova analisi medica, presentata alla Commissione parlamentare d’inchiesta, ha rilevato che le ferite sul volto di Rossi non erano compatibili con la caduta, quindi con il suicidio. I segni sono invece corrispondenti con una pressione contro il filo anti-volatili della finestra, suggerendo come ci possa esser stata un’intimidazione o una colluttazione prima della caduta. Manghi ha aggiunto un elemento chiave: «Un colpo alla tempia, basta a far cadere una persona». Anche la posizione anomala del corpo durante la caduta suggerirebbe un intervento esterno. Secondo i rilievi del medico legale Robbi Manghi e del tenente del Ris Adolfo Gregori la postura piegata di Rossi sarebbe «certamente» frutto «di una forte presa sul braccio», un elemento molto importante dell’intera perizia. Non solo, la seconda Commissione d’inchiesta sul caso, presieduta da Gianluca Vinci, ha fissato un nuovo sopralluogo a Siena per il 7 marzo 2026. L’ipotesi di riapertura del caso era molto concreta, ora la notizia della svolta arrivata dalla trasmissione di Rai3.