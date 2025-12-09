David Rossi, svolta della commissione parlamentare sulla morte del manager Mps: «La pista è quella dell’omicidio»

Illustrata la perizia sulla caduta del capo della comunicazione, trovato senza vita il 6 marzo 2013. «I segni sul polso sono stati creati». La vedova annuncia il ricorso per la riapertura del caso

«La pista adesso è quella dell’omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create». Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, ne è convinto. Gli esiti della perizia illustrati dal tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi parlano chiaro. Si è cercato di capire la dinamica della caduta, sulle prove di tenuta del cinturino dell’orologio indossato da Rossi e sulle origini delle lesioni al polso sinistro. Davanti a queste deduzioni la vedova di Rossi ha annunciato che verrà presentata un’istanza per la riapertura delle indagini.

«Volevano esporlo fuori dalla finestra per spaventarlo e poi ritirarlo all’interno, oppure è stato lasciato andare»

Secondo Vinci, le lesioni sul polso di Rossi o sono state create «in maniera estorsiva», perché «volevano esporlo fuori dalla finestra per spaventarlo e poi ritirarlo all’interno, oppure è stato lasciato andare. In ogni caso si può comunque parlare di omicidio». La perizia è frutto del nuovo sopralluogo sul vicolo dove l’ex capo comunicazione di banca Mps è stato trovato senza vita il 6 marzo 2013. «La perizia è molto chiara – ha osservato Vinci -: le ferite sul polso e l’esame del video mostrano come l’orologio non fosse più al polso al momento della caduta e che, di fatto, non si possa più parlare di suicidio». «Quando Rossi è entrato in banca non aveva nessuna lesione – ha sottolineato ancora -, e quando viene ritrovato aveva tre ferite sanguinolenti all’altezza della cassa dell’orologio ma grazie all’impegno e all’attività investigativa dei Ris è stato riesaminato il filmato e si vede che la cassa dell’orologio casca prima e il cinturino dopo. Quindi lui cade al suolo con il polso completamente lacerato ma questo non può essere dovuto dall’impatto a terra».