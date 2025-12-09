Neonata morta sull’A5 Torino-Aosta: l’incidente provocato da un furgone poi fuggito. A investire la piccola è stata un’auto, non ancora individuata

Entrambi i conducenti sono scappati senza prestare soccorso a Costanza Fiore e alla piccola Lucia. La polizia stradale li cerca

Sarebbe stata tamponata da un furgone l’auto con a bordo la piccola Lucia, di nemmeno tre mesi, morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull’A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, Costanza Fiore, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l’urto col furgone. La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C’è poi una terza auto, al momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina riversa sull’asfalto. Sono quindi due i mezzi che la polizia stradale sta cercando, nel quadro emerso dopo la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ricercati due pirati della strada

Quello che ormai sembra chiaro è che entrambi i conducenti sono scappati senza prestare soccorso a Costanza Fiore e alla figlia Lucia, che giaceva, ormai senza vita, sulla carreggiata. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente. Sulla posizione dell’auto va chiarito l’allontanamento, perché forse per nebbia o distrazione, il conducente potrebbe non essersi nemmeno accorto di aver investito Lucia, avvolta nel suo sacco nanna. Nel caso del furgone invece sembra abbastanza chiaro come questo non si sia fermato a prestare soccorso dopo aver provocato l’incidente.

La dinamica

Quello che è successo sabato sera attorno alle 20, tra gli svincoli di Settimo e Volpiano, è successo nell’arco di pochi minuti. Costanza Fiore, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, era al volante della sua 500X e stava viaggiando insieme alla piccola Lucia verso casa, a Quincinetto, dove vive con il padre della neonata, Claudio Tonino, psicologo psicoterapeuta. La donna, che lavora a Torino per il TorinoFilmLab, ha perso il controllo del veicolo sbattendo prima contro la segnaletica verticale e poi finendo contro la siepe a lato carreggiata. La bambina è stata sbalzata dall’ovetto e dall’auto e poi investita. La donna, ferita e in stato di choc, è stata portata all’ospedale Giovanni Bosco di Torino dove è ancora sotto osservazione. Proseguono gli accertamenti tecnici per capire perché l’ovetto, che avrebbe dovuto proteggere la bimba e che era posizionato sull’auto è stato sbalzato fuori dal mezzo.