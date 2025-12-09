Raoul Bova: «Nessuna fiducia tradita, ho sbagliato io sui social». Il nuovo amore con Arnera e la clausola per impedire a Rocio di parlare di loro

L’attore ha raccontato l’estate tempestosa al Corriere. E ha spiegato la sua partecipazione a Atreju: «Crea scambio di idee, senza distinzione di pensiero politico»

È ripartito da zero, o quasi, Raoul Bova dopo lo scossone dato alla sua vita privata dal fattaccio riguardo gli audio rubati con la allora fidanzata Martina Ceretti e la tentata estorsione subita. Nello specchietto retrovisore c’è la relazione con Rocio Muñoz Morales, chiusa ufficialmente con un accordo di separazione. Nel presente c’è la storia con l’attrice Beatrice Arnera, anche lei reduce da una burrascosa rottura con Andrea Pisani. Nel futuro chissà, forse ci sarà l’amore per Arnera: «Ci stiamo lavorando», confessa il divo al Corriere della Sera. Se si guarda a un futuro più prossimo, in particolare a giovedì 11 dicembre alle 18 nei giardini di Castel Sant’Angelo, c’è il suo dialogo ad Atreju con Arianna meloni e Francesca Barra proprio sul tema di internet e della privacy: «È un evento che mi piace molto, perché riunisce cittadini, politici, personaggi dello spettacolo, giornalisti, adulti e ragazzi, senza distinzione di pensiero politico, ma solo per creare scambio di idee e discussioni concrete», ah spiegato così la sua partecipazione.

Il trauma del ricatto e il futuro dei figli: «Lo sguardo sia il loro, non quello dei social»

La decisione di salire sul palco di Atreju Bova la spiega in due differenti direzioni. Da una parte la necessità di aprire un dialogo vero tra le persone lontano dai social media, motivo per cui ha deciso di portarsi dietro anche i due figli maggiori Alessandro Leon e Francesco: «Voglio far loro conoscere un luogo dove si formano e si scambiano le idee. E mi piace coinvolgerli nella mia vita, li ho portati anche sul set. Ma soprattutto perché il mondo di domani gli appartiene e ci tengo che lo affrontino preparati e con uno sguardo che sia il loro». Dall’altra parte, ovviamente, ha giocato un ruolo non secondario anche la recente esperienza: «È stata in parte traumatica, molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza».

La sicurezza di Bova: «Sui social non bisogna interagire»

Il periodo più difficile l’attore dice di averlo superato grazie al sostegno della ex moglie Chiara e della suocera – e sua legale – Annamaria Bernardini de Pace: «Mi sono state vicine, mi hanno permesso di sbollire la rabbia perché in queste situazioni la parte più difficile è difendersi. Dagli odiosi commenti social ma soprattutto da un tizio che si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente». Raoul Bova confessa di non aver mai temuto per la sua carriera, di aver ricevuto la solidarietà di tantissime persone e di aver appreso qualcosa di nuovo: «Ho sbagliato a usare malamente i social. Non bisogna fidarsi, ci sono mille altri modi di divertirsi e di informarsi. I social, tutt’al più, li puoi leggere ma non devi interagire. Credo che i miei figli siano più bravi di me e che non commettano questi sbagli, dunque non gli devo insegnare niente». Una storia da cui Bova ha tratto anche una certezza granitica: «Nessuno che meritava la mia fiducia mi ha tradito».

Il nuovo amore e la «clausola» nell’accordo con Rocio

Nella vita privata è un importante momento di passaggio per Raoul Bova. Sull’amore con Beatrice Arnera, lo ammette anche lui, «ci sta lavorando». Il passato con Rocio Muñoz Morales ormai è passato, e non vuole più parlarne. Anzi non può, come spiega: «Il nostro rapporto era finito da molto tempo. Nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, secondo cui nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie». Bocca chiusa e si va avanti, insomma. Verso il futuro, suo e dei suoi figli.