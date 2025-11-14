Beatrice Arnera dopo lo sfogo dell’ex sul tradimento con Raoul Bova, la risposta al padre di sua figlia: «Perché io non ne parlo»

L'attrice si affida a poche parole ma con un messaggio molto diretto al suo ex compagno. Dopo lo sfogo di lui ospite di Gianluca Gazzoli, la risposta che prova a spiegare i motivi del silenzio di Beatrice Arnera

È arrivata la risposta sibillina dell’attrice Beatrice Arnera, dopo che il suo ex Andrea Pisani aveva raccontato pubblicamente come aveva scoperto del tradimento con Raoul Bova. Una storia Instagram laconica, che pare un tentativo di chiudere la vicenda aperta dal comico, che in lacrime ha raccontato la scoperta del tradimento dai giornali nel podcast «Passa dal Bsmt» di Gianluca Gazzoli.

Il comico e l’attrice

Andrea Pisani è l’artista torinese nato con il duo dei PanPers, che ha trovato notorietà partecipando a vari programmi, tra cui LOL Chi ride è fuori. Beatrice Arnera è invece reduce da Roast in Peace. I due stavano insieme dal 2021 e ad agosto scorso sono diventati genitori di Matilde. A settembre, però, Arnera aveva annunciato a sorpresa sui social la separazione. Pochi giorni dopo, il settimanale Chi aveva pubblicato le foto della comica mano nella mano con Raoul Bova, appena separatosi da Rocío Morales.

Lo sfogo di Pisani: «Sono caduto dal pero»

Nel podcast «Passa dal Bsmt» di Gianluca Gazzoli, Pisani aveva raccontato la sua versione: «La bambina è a Roma, io sono a Milano. Non voglio giudicare. Non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina». E ancora: «Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stravoluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più».

Arnese sui social e la risposta sulla figlia

A neanche ventiquattr’ore dalle parole di Pisani, Arnera ha affidato la sua risposta a una storia Instagram dal profilo seguito da quasi 100mila follower. «Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare, non cerco consenso. Non mi interessa spettacolizzare il mio dolore», ha scritto. E ha aggiunto: «Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea».