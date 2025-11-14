Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
CULTURA & SPETTACOLOCinemaRaoul BovaTv

Beatrice Arnera dopo lo sfogo dell’ex sul tradimento con Raoul Bova, la risposta al padre di sua figlia: «Perché io non ne parlo»

14 Novembre 2025 - 18:27 Giulia Norvegno
embed
Arnera e Pisani
Arnera e Pisani
L'attrice si affida a poche parole ma con un messaggio molto diretto al suo ex compagno. Dopo lo sfogo di lui ospite di Gianluca Gazzoli, la risposta che prova a spiegare i motivi del silenzio di Beatrice Arnera

È arrivata la risposta sibillina dell’attrice Beatrice Arnera, dopo che il suo ex Andrea Pisani aveva raccontato pubblicamente come aveva scoperto del tradimento con Raoul Bova. Una storia Instagram laconica, che pare un tentativo di chiudere la vicenda aperta dal comico, che in lacrime ha raccontato la scoperta del tradimento dai giornali nel podcast «Passa dal Bsmt» di Gianluca Gazzoli.

Il comico e l’attrice

Andrea Pisani è l’artista torinese nato con il duo dei PanPers, che ha trovato notorietà partecipando a vari programmi, tra cui LOL Chi ride è fuori. Beatrice Arnera è invece reduce da Roast in Peace. I due stavano insieme dal 2021 e ad agosto scorso sono diventati genitori di Matilde. A settembre, però, Arnera aveva annunciato a sorpresa sui social la separazione. Pochi giorni dopo, il settimanale Chi aveva pubblicato le foto della comica mano nella mano con Raoul Bova, appena separatosi da Rocío Morales.

Lo sfogo di Pisani: «Sono caduto dal pero»

Nel podcast «Passa dal Bsmt» di Gianluca Gazzoli, Pisani aveva raccontato la sua versione: «La bambina è a Roma, io sono a Milano. Non voglio giudicare. Non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina». E ancora: «Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stravoluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più».

Ti potrebbe interessare

Arnese sui social e la risposta sulla figlia

A neanche ventiquattr’ore dalle parole di Pisani, Arnera ha affidato la sua risposta a una storia Instagram dal profilo seguito da quasi 100mila follower. «Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare, non cerco consenso. Non mi interessa spettacolizzare il mio dolore», ha scritto. E ha aggiunto: «Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Andrea Pisani e il tradimento di Beatrice Arnera con Raoul Bova scoperto sui giornali: «Per lei ho mollato un’altra all’altare» – Il video

2.

Con l’improvvisa scomparsa di Peppe Vessicchio si spegne anche il suo sogno di far crescere l’uva e le olive con la musica

3.

Mentre pendiamo dalle labbra di Damiano per una reunion, Thomas dei Maneskin esce con un disco rock e pieno di star: cosa fanno gli altri membri della band

4.

Fedez e Marra denunciano in procura: «Due finti poliziotti sono venuti a cercarci. Non ci facciamo intimidire»

5.

Ariana Grande aggredita durante la première di “Wicked” a Singapore. Cynthia Erivo salta per proteggerla. Panico sul red carpet – Il video

leggi anche
andrea pisani beatrice arnera separazione raoul bova
CULTURA & SPETTACOLO

Andrea Pisani e il tradimento di Beatrice Arnera con Raoul Bova scoperto sui giornali: «Per lei ho mollato un’altra all’altare» – Il video

Di Ugo Milano
raoul bova rocio morales separazione
CULTURA & SPETTACOLO

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales verso l’accordo per la separazione: dalla gestione delle figlie al risarcimento per i danni d’immagine. Cosa prevede

Di Alba Romano
raoul bova
CULTURA & SPETTACOLO

Raoul Bova ha bisogno urgente di un milione di euro per non fare saltare la sua società di produzione cinema e tv. La replica dei legali. Ultima ora: la società è stata messa in liquidazione

Di Fosca Bincher
raoul bova occhi spaccanti
CULTURA & SPETTACOLO

«Occhi spaccanti», è battaglia sul brand. I legali di Raoul Bova: «Ecco perché Gabriele Picco mente sulla registrazione»

Di Ugo Milano
raoul bova fabrizio corona audio occhi spaccanti garante privacy
ATTUALITÀ

Il Garante dà ragione a Bova: l’audio degli «occhi spaccanti» rimosso da Falsissimo di Corona

Di Alessandro D’Amato
raoul bova fabrizio corona audio occhi spaccanti garante privacy
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona attacca Raoul Bova: «Paragoni aberranti. Hai distorto i fatti e usato i figli per difenderti»

Di Cecilia Dardana
fabrizio corona
CULTURA & SPETTACOLO

Corona rimuove gli occhi spaccanti di Bova dal suo canale Youtube. Ma fa il nome di un’altra donna, con cui l’attore «ha avuto una relazione per anni»

Di Stefania Carboni