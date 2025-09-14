Fabrizio Corona attacca Raoul Bova: «Paragoni aberranti. Hai distorto i fatti e usato i figli per difenderti»

Fabrizio Corona risponde sul suo canale YouTube e sul suo account Instagram all’intervista dell'attore a Verissimo, e lo accusa di distogliere l'attenzione e di non volersi assumere le sue responsabilità

«Hai parlato di tutto, tranne del fatto che un bravissimo uomo come te tradisce la moglie tutti i giorni, con ragazzine di vent’anni. Noi abbiamo le prove». Fabrizio Corona non lesina attacchi a Raoul Bova, in risposta all’intervista dell’attore a Verissimo. Il re dei paparazzi, collegato sul suo canale YouTube Falsissimo, ha seguito passo passo la puntata condotta da Silvia Toffanin, intervenendo nei momenti più caldi, per poi lasciarsi andare a un lungo sfogo anche nelle storie del suo account Instagram: «Quello che ho appena visto è uno dei pezzi di televisione più squallidi degli ultimi 30 anni. L’intervista di Fazio alla Ferragni, dopo il Pandoro Gate, in confronto era da premio Pulitzer».

Le accuse di revenge porn sollevate da Raoul Bova

Il punto di frizione è arrivato quando Bova ha definito la diffusione degli audio privati come un caso assimilabile al revenge porn, arrivando a paragonarlo a «una pistola impugnata da un uomo che decide di sparare». Un passaggio che Corona ha bollato come «scioccante, aberrante, “spaccante”». E ha rincarato: «Come avevamo previsto, hai provato una tecnica di comunicazione: tu commetti un fatto e provi a distogliere l’attenzione puntandola altrove. Se vai lì seduto e parli di revenge porn, accusandomi di pistola fumante, stai commettendo un reato. Ma noi non ti denunceremo».

Le critiche di Corona al programma

Corona non ha risparmiato critiche neppure al programma: «Questo programma qui, come Mediaset, come il giornalismo, è morto. Noi abbiamo semplicemente raccontato che, come per i Ferragnez, una delle coppie per eccellenza è una presa in giro. L’audio ci è stato dato da una persona coinvolta, quindi è lecito». In un secondo momento, via Instagram, l’attacco si è esteso anche alla conduttrice: «Silvia Toffanin non è una giornalista e, dopo oggi, neanche più una conduttrice. È solo la moglie del figlio del capo».

Corona si rivolge direttamente a Bova: «Non una sola scusa»

E ancora, rivolgendosi direttamente a Bova: «Non una sola scusa, neanche un piccolo mea culpa, ma addirittura un attacco ai giornalisti. Caro Raoul, non devi pensare ai tuoi figli usandoli per difenderti. Devi pensare a loro quando guardano in faccia la sofferenza delle loro madri per il male che gli hai fatto, fottendotene dei valori della famiglia. Che schifo, vergogna. Che boomer, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi “spaccanti”».