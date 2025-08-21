Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOFabrizio CoronaInchiesteLombardiaMilanoPrivacy

L’audio degli «occhi spaccanti» deve sparire, nuovo ordine per Fabrizio Corona sul caso Raoul Bova: perché il Garante della privacy insiste

21 Agosto 2025 - 12:11 Giulia Norvegno
embed
Roul Bova don Matteo e Fabrizio Corona
Roul Bova don Matteo e Fabrizio Corona
Gli avvocati dell'attore, tra cui l'ex suocera Annamaria Bernardini de Pace, hanno chiesto e ottenuto un nuovo provvedimento del Garante della privacy. Il primo era stato di fatto ignorato dal paparazzo e quei contenuti erano diventati virali

Fabrizio Corona deve far sparire gli audio sul caso di Raoul Bova diffusi in una puntata del suo «Falsissimo» e sui social. A dirlo è il Garante della Privacy, che ha disposto l’eliminazione immediata dei passaggi dello show del paparazzo. In particolare, si legge nel provvedimento, Corona deve cancellare da Falsissimo Episodio 13, intitolato «Diavoli e Tentatori parte 1», la parte che va dal minuto 38 e 43 secondi. Senza tralasciare anche i reel pubblicati su Instagram con quei vocali. E ovviamente l’Autorità ha stabilito «il divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma, del medesimo audio» nella vicenda del tentato ricatto all’attore romano per la sua relazione con Martina Ceretti. Caso su cui indaga la polizia postale

La richiesta degli avvocati di Bova

L’Autorità per la protezione dei dati personali ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati di Bova, l’ex suocera Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi. L’ormai famoso audio dell’attore alla giovane con il riferimento agli «occhi spaccanti» è ancora presente sui social di Corona, sia su YouTube che su Instagram. Corona aveva rivelato la storia del tentato ricatto sul quale ora indaga la polizia postale, per il quale è stato denunciato un amico della ragazza, il pr Federico Monzino.

Provvedimento d’urgenza con effetto immediato

Il Garante ha emesso il dispositivo in via d’urgenza stabilendo «la limitazione provvisoria del trattamento da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione online del file audio o dei contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra l’interessato e un soggetto terzo». Il provvedimento ha «effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso». Corona ha ora 30 giorni per presentare ricorso contro la decisione.

Martina Ceretti

La prima richiesta di agosto: tutelare la sfera intima

Già a inizio agosto scorso, attraverso gli stessi legali, il protagonista della nuova serie di «Don Matteo» aveva chiesto al Garante di far rimuovere l’audio da tutti i social, anche con la deindicizzazione del materiale. L’obiettivo era «garantire la riservatezza dell’interessato rispetto a profili che non investono la figura di pubblico rilievo dello stesso, ma che attengono in via esclusiva alla sua sfera intima e affettiva come si può desumere dai contenuti della conversazione».

Il boom di Falsissimo con l’audio di Raoul Bova

Il nuovo provvedimento è scattato per via del successo che ha avuto sui social. Scrive il Garante infatti che la decisione era necessaria, vista la «perdurante diffusione sul predetto canale YouTube della trasmissione della puntata di Falsissimo con persistente riproduzione dell’audio oggetto di contestazione e, soprattutto, con crescente numero di visualizzazioni (oltre 1 milione e 300 mila)». Questo dato sostanzia «il progressivo effetto virale della diffusione e, dunque, della violazione oggetto del provvedimento di avvertimento disposto in data 4 agosto 2025». Il primo provvedimento di fatto era stato del tutto ignorato da Corona. Il garante infatti scrive che quel provvedimento era stato «palesemente inottemperato dal signor Corona, il quale non risulta aver adottato alcuna misura diretta a mitigare gli effetti della diffusione dell’audio riguardante il signor Raoul Bova». Un atteggiamento che ha portato all’escalation del caso, con l’autorità costretta a intervenire con misure più drastiche per tutelare la privacy dell’attore.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il figlio di Pippo Baudo ai funerali del padre, la corsa dall’Australia del «figlio segreto»: chi è Alessandro

2.

Quanto vale l’eredità di Pippo Baudo, gli eredi e il testamento: dalle case ai terreni, la società edile e la pensione

3.

Ghali finalmente non vede più rosso e triplica gli affari grazie alla mamma. Però decide di farcela in proprio mettendosi insieme a Sadturs e Kiid

4.

DeaSilvia, da cassiera a mistress: «Guadagnavo 7 euro all’ora. Ora ne prendo 500 per chiudere un uomo in gabbia»

5.

In centinaia presenti per funerali di Pippo Baudo nella sua Militello. L’omelia: «Mi disse “Il successo non basta a renderci felici”»

leggi anche
corona monzino
CULTURA & SPETTACOLO

Caso Bova-Ceretti, Monzino cambia versione: «Corona ha registrato gli audio con una telecamera nascosta». E minaccia di denunciarlo

Di Ugo Milano
fabrizio corona
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona percula Alessandra Amoroso e si inginocchia davanti alla compagna. Ma è tutto fake: «Amore mio ci manca che ti sposo» – Il video

Di Alba Romano
Raul Bova e Fabrizio Corona
ATTUALITÀ

Raoul Bova, il Garante della privacy contro Fabrizio Corona (e non solo): «Audio e conversazioni private, chi le diffonde sarà sanzionato»

Di Diego Messini
raoul bova martina ceretti fabrizio corona
ATTUALITÀ

Raoul Bova, a rischio il posto in Don Matteo. La denuncia a Corona per stalking

Di Alessandro D’Amato
Roul Bova don Matteo e Fabrizio Corona
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona, l’audio sulle foto intime di Bova: «con la tonaca di Don Matteo». La bordata alla Rai e la sfida a Bernardini De Pace

Di Giulia Norvegno
Raul Bova e Fabrizio Corona
CULTURA & SPETTACOLO

«Altro che estorsione, Monzino mi ha mandato gli audio di sua spontanea volontà e poi ha avvisato Bova»: la versione di Corona sul caso Ceretti

Di Alba Romano
raoul bova martina ceretti federico monzino fabrizio corona
ATTUALITÀ

1000 euro e il numero di un pusher: così Federico Monzino ha mandato gli audio di Ceretti e Bova a Fabrizio Corona

Di Alessandro D’Amato
Raul Bova e Fabrizio Corona
CULTURA & SPETTACOLO

«Così Corona vuole guadagnarci», la nuova querela di Raul Bova: gli audio sul tradimento, gli insulti e le «frasi umilianti»

Di Giulia Norvegno
bernardini de pace querela corona
CULTURA & SPETTACOLO

Bernardini De Pace querela Fabrizio Corona: «Audio falso, quella persona non sono io»

Di Stefania Carboni
raul bova corona
CULTURA & SPETTACOLO

Ora Raoul Bova si rivolge al Garante della privacy. Chiesta la cancellazione delle chat diffuse da Fabrizio Corona

Di Stefania Carboni
raoul bova messaggi
CULTURA & SPETTACOLO

«Non voglio estorcerti soldi, ma capisci che se questo finisce a Falsissimo è un problema?». Ecco i messaggi che ha ricevuto Raoul Bova

Di Stefania Carboni
martina ceretti raoul bova monzino chat
CULTURA & SPETTACOLO

Monzino sul Bova gate: «Io e Martina Ceretti? Siamo più che amici, ma ora non mi parla più. E Corona ha fatto tutto da solo»

Di Ugo Milano
raoul bova martina ceretti rocio munoz morales
CULTURA & SPETTACOLO

Raoul Bova gate, ora la procura indaga per tentata estorsione. Il messaggio anonimo all’attore: chat intime stanno per esser pubblicate

Di Stefania Carboni
raoul bova martina ceretti rocio munoz morales
CULTURA & SPETTACOLO

Rocío Muñoz Morales contro Raoul Bova: «Ferita dalla relazione con Martina Ceretti. Non eravamo separati»

Di Alba Romano
corona fabrizio arresto sangue multa diffamazione
ATTUALITÀ

Sui social con braccia e viso insanguinati, Fabrizio Corona condannato a risarcire oltre 40mila euro alla giudice Corti: «Minacce per attirare follower»

Di Ugo Milano
raul bova corona
CULTURA & SPETTACOLO

Raoul Bova, la presunta amante Martina Ceretti e l’audio virale su TikTok: cosa sta succedendo dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona

Di Alba Romano
bossetti belve accuse corona
CULTURA & SPETTACOLO

Francesca Fagnani e Fremantle rispondono a Fabrizio Corona: «Bossetti pagato per partecipare a Belve? Non è vero»

Di Alba Romano
Orietta Berti nuovo singolo
CULTURA & SPETTACOLO

Orietta Berti e il rapporto con Fedez: «Parliamo di letteratura russa». Poi le critiche a Corona: «Fossi in lui mi vergognerei»

Di Giammarco Pio Isoldi