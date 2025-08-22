Corona rimuove gli occhi spaccanti di Bova dal suo canale Youtube. Ma fa il nome di un’altra donna, con cui l’attore «ha avuto una relazione per anni»

L'ex re dei paparazzi si arrende alle indicazione del Garante della privacy. A modo suo. Il messaggio a Bernardini De Pace: «Vedrai come ti insegno la legge»

Alla fine ha vinto il Garante per la privacy: Fabrizio Corona ha rimosso l’audio sugli «occhi spaccanti» che ha travolto l’attore, svelando al grande pubblico una relazione tra lui e la modella Martina Ceretti, quando lui era ancora, presuribilmente legato alla compagna Rocío Muñoz Morales. Già a inizio agosto scorso, attraverso gli stessi legali, Bova aveva chiesto al Garante di far rimuovere l’audio da tutti i social, anche con la deindicizzazione del materiale.

Corona e la relazione triennale tra Bova e un’altra nuova donna

Nel rimuovere gli audio però Corona non è rimasto in silenzio. Anzi. In tre storie pubblicate sul suo profilo Instagram scrive: «Per quanto riguarda Raoul Bova, come già specificato, non ce ne frega un beato cazzo, essendo lui un personaggio inutile, insulso, liscio, viscido e impopolare». E ancora: «Dopo la puntata, abbiamo raccolto testimonianze di più di dieci donne con cui avrebbe avuto rapporti negli ultimi quattro anni». E parla di una relazione triennale con una nuova donna, di cui fa il nome, «documentata da chat e audio». A differenza di quanto accaduto per Martina Ceretti, Corona spiega che stavolta non ha però il consenso della persona coinvolta. Ma in un profilo social collegato alla diretta interessata si vede un post con tanto di auguri verso l’attore, definito «un amico che sta vivendo un momento molto difficile della sua vita». «La vicenda, per noi, si chiude qui – conclude Corona – Bova per noi è e rimane un essere speciale dal sorriso meraviglioso e gli occhi sssspaccanti».

Il messaggio alla legale di Bova

Infine Corona conclude così: «Per quanto riguarda l’avvocato Bernardini De Pace, ci vediamo tra un mese, quando la puntata verrà ripristinata sul nostro canale YouTube. E se dovessi riuscire a portarmi in tribunale col babbo di minchia, vedrai come ti insegno la legge».