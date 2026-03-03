Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERICrisi Usa - IranDonald TrumpIranPetrolioUSA

Iran, Trump annuncia: «Pronti a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz»

03 Marzo 2026 - 21:09 Ugo Milano
embed
iran-donald-trump-assicurazioni
iran-donald-trump-assicurazioni
In un post su Truth, il presidente Usa ha disposto con «effetto immediato» che la United States International Development Finance Corporation fornisca garanzie per il commercio marittimo

«Se necessario, gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello Stretto di Hormuz». Con un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano Donald Trump ha reso nota la decisione, precisando di aver incaricato «con effetto immediato» la United States International Development Finance Corporation di mettere a disposizione, a condizioni considerate molto convenienti, assicurazioni «contro il rischio politico e garanzie per la tutela finanziaria dell’intero traffico marittimo in transito nel Golfo», in particolare quello legato all’energia.

«Gli Usa assicureranno il libero flusso di energia verso il mondo»

Un’iniziativa volta a contenere l’impennata dei prezzi dell’energia, schizzati dopo che l’Iran ha minacciato attacchi alle navi in transito nello Stretto. Nel messaggio, Trump ha ribadito che Washington assicurerà il «libero flusso di energia verso il mondo», richiamando la superiorità economica e militare degli Stati Uniti e preannunciando possibili ulteriori interventi. «La potenza economica e militare degli Usa è la più grande sulla Terra: saranno intraprese altre azioni in futuro», ha concluso.

Foto copertina: ANSA/YURI GRIPAS / POOL | Donald Trump nello Studio Ovale, 31 gennaio 2026

Articoli di ESTERI più letti
1.

Quanto ha pagato il ministro Crosetto per tornare da Dubai: «Le polemiche? Non meritano il mio servizio»

2.

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz

3.

Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani, alloggi distrutti: «Sono nei bunker, hanno perso tutto»

4.

Polymarket, i sei account che hanno vinto un milione puntando sull’attacco Usa all’Iran

5.

I «contatti» di Trump con l’Iran: «Avevamo candidati ma sono tutti morti nell’attacco»

leggi anche
Mousavian
ESTERI

«Khamenei non era solo un politico, ma un leader religioso. Trump ha fatto male i calcoli, rischia una guerra lunga». Intervista ad Open di Mousavian, ex ambasciatore iraniano in Germania

Di Serena Danna
usa-casa-bianca-raid-iran-macarena
ESTERI

Piovono razzi sull’Iran mentre suona la «Macarena», le immagini macabre della Casa Bianca – Il video

Di Anna Clarissa Mendi
merz-trump-iran
ESTERI

Trump riceve Merz alla Casa Bianca: «L’Iran non ha più aviazione, marina e difesa aerea». Poi minaccia la Spagna: «Taglieremo gli scambi commerciali»

Di Anna Clarissa Mendi
Analisi fact-checking di Open sulla foto delle tombe nel cimitero di Minab in Iran
FACT-CHECKING

Strage di Minab, le foto delle tombe sono un falso di Jakarta? Il dettaglio architettonico che smentisce i complottisti

Di David Puente
Attacco Pasdaran 3 marzo
ESTERI

Nuova ondata di attacchi su Teheran, l’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Starmer invia nave ed elicotteri a Cipro – La diretta

Di Alba Romano