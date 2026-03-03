Iran, Trump annuncia: «Pronti a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz»

In un post su Truth, il presidente Usa ha disposto con «effetto immediato» che la United States International Development Finance Corporation fornisca garanzie per il commercio marittimo

«Se necessario, gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello Stretto di Hormuz». Con un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano Donald Trump ha reso nota la decisione, precisando di aver incaricato «con effetto immediato» la United States International Development Finance Corporation di mettere a disposizione, a condizioni considerate molto convenienti, assicurazioni «contro il rischio politico e garanzie per la tutela finanziaria dell’intero traffico marittimo in transito nel Golfo», in particolare quello legato all’energia.

«Gli Usa assicureranno il libero flusso di energia verso il mondo»

Un’iniziativa volta a contenere l’impennata dei prezzi dell’energia, schizzati dopo che l’Iran ha minacciato attacchi alle navi in transito nello Stretto. Nel messaggio, Trump ha ribadito che Washington assicurerà il «libero flusso di energia verso il mondo», richiamando la superiorità economica e militare degli Stati Uniti e preannunciando possibili ulteriori interventi. «La potenza economica e militare degli Usa è la più grande sulla Terra: saranno intraprese altre azioni in futuro», ha concluso.

