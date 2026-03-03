Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Piovono razzi sull’Iran mentre suona la «Macarena», le immagini macabre della Casa Bianca – Il video

03 Marzo 2026 - 19:07 Anna Clarissa Mendi
Il filmato è stato postato dall'account ufficiale. Gli utenti: «La colonna sonora della Terza Guerra Mondiale»

Jet, missili, bombardamenti, e come colonna sonora la musica della Macarena, il tormentone pop degli anni ’90. È il video pubblicato sull’account ufficiale della Casa Bianca dal titolo «Eric Fury». Ovvero il nome dato dall’amministrazione Usa alla campagna di attacchi contro obiettivi iraniani avviata il 28 febbraio. Una scelta musicale che ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti. Migliaia i commenti sotto il post, con alcuni che lodano il presidente Donald Trump e l’azione militare, mentre altri criticano duramente l’accostamento tra una canzone da festa e le immagini dei bombardamenti, definendolo «di cattivo gusto».

Il video sui social e l’operazione Epic Fury

Un tentativo – per diversi osservatori – di rendere virali sui social immagini di guerra di estrema gravità, trasformandole quasi in intrattenimento, nonostante riflettano una fase di forte escalation nelle tensioni internazionali. L’operazione «Epic Fury», condotta da Stati Uniti e Israele, ha dato il via a una vasta offensiva contro l’Iran, con bombardamenti e attacchi mirati a obiettivi strategici, durante la quale è stata uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Secondo Trump, l’azione era necessaria per contrastare le minacce percepite da Teheran, in particolare quelle legate al programma nucleare e alla sicurezza regionale.

