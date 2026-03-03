Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERICrisi Usa - IranDubaiEmirati Arabi UnitiInfluencerIranSocial mediaVideo

La fan vince una vacanza di lusso a Dubai con la sua influencer preferita, il giorno dopo piovono droni: «Viaggio indimenticabile, purtroppo» – Il video

03 Marzo 2026 - 15:02 Alba Romano
embed
Carlotta Mondelli aveva ospitato una follower in una villa da 150 mila euro a settimana. Ventiquattr'ore dopo, l'attacco all'Iran e la risposta di Teheran ha trasformato il sogno in un dramma: «Sentiamo i botti, il governo ci dice di stare lontani dalle finestre»

«Sta bene. Purtroppo sarà una vacanza indimenticabile». Basterebbero queste poche parole di Carlotta Mondelli, influencer da oltre 200 mila follower originaria di Civitavecchia, a riassumere l’ironia della sorte toccata a una sua follower. Quello che doveva essere il “viaggio della vita” per una fortunata ragazza, estratta per un soggiorno da mille e una notte a Dubai, si è trasformato in una cronaca di guerra in diretta Instagram. La sua ospite è passata dai selfie a bordo piscina in una villa da 150 mila euro a settimana a Palm Jumeirah, dove proprio nei giorni scorsi un albergo è stato colpito dai missili di Teheran, alle allerte governative che lampeggiano sugli smartphone, ordinando di non uscire di casa mentre i caccia sfrecciano nel cielo.

Dal sogno all’inizio dell’escalation

La dinamica, se non ci fosse di mezzo una guerra, farebbe quasi sorridere. Mondelli, che risiede stabilmente a Dubai, aveva invitato una follower nella villa extra lusso con palestra privata, piscina a sfioro e ogni comfort. Ma appena 24 ore dopo l’arrivo della vincitrice del contest, l’escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele ha polverizzato ogni programma e ha gettato nel panico Mondelli & co: «La situazione è surreale, continuiamo a ricevere allerte sul telefono da parte del governo di rimanere in casa, di stare lontano dalle finestre, di metterci al sicuro, di non uscire».

Detriti di droni e notti insonni

La percezione di sicurezza di quella che è considerata una delle città più protette al mondo è crollata sotto i colpi delle intercettazioni aeree. L’influencer non ha nascosto la paura, descrivendo un clima di assedio: «Sentiamo botti, sentiamo elicotteri, sentiamo aerei. Siamo tutti spaventati». Il momento più critico è stato quando i resti di un drone abbattuto hanno causato un incendio proprio a Palm Jumeirah, l’isola artificiale dove le due ragazze stavano soggiornando: «Quando l’area è stata colpita io ero lì», ha confessato Carlotta. «Nessuno è riuscito a dormire. C’è tanta paura. Il governo sta gestendo bene la situazione: ci hanno detto che la maggior parte degli attacchi sono stati neutralizzati».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Quanto ha pagato il ministro Crosetto per tornare da Dubai: «Le polemiche? Non meritano il mio servizio»

2.

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz

3.

Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani, alloggi distrutti: «Sono nei bunker, hanno perso tutto»

4.

Polymarket, i sei account che hanno vinto un milione puntando sull’attacco Usa all’Iran

5.

I «contatti» di Trump con l’Iran: «Avevamo candidati ma sono tutti morti nell’attacco»

leggi anche
fiumicino rientro oman
ESTERI

Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman: «Il volo pagato cash»

Di Cecilia Dardana
guido crosetto viaggio dubai misteri
ESTERI

Tutto quello che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a Dubai

Di Alessandro D’Amato
guido crosetto dubai quanto ha pagato
ESTERI

Quanto ha pagato il ministro Crosetto per tornare da Dubai: «Le polemiche? Non meritano il mio servizio»

Di Alessandro D’Amato
crosetto
POLITICA

Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai»

Di Stefania Carboni
Dubai aeroporto chiuso
ESTERI

Italiani bloccati a Dubai: non solo Crosetto e BigMama. Le squadre di volley e i 200 studenti. Parla una 19enne: «Anche 5-6 bombe ogni mezz’ora»

Di Giovanni Ruggiero
aeroporto-dubai-iran-colpito
ESTERI

L’aeroporto di Dubai centrato da un drone iraniano: diversi feriti, evacuato lo scalo – Il video

Di Ugo Milano
bigmama dubai
ESTERI

«Sentiamo i missili sulla testa, è un incubo»: anche BigMama bloccata a Dubai, l’appello della cantante sull’orlo delle lacrime – Il video

Di Alba Romano
guido crosetto
ESTERI

Guerra Usa-Israele-Iran, il ministro Crosetto bloccato a Dubai: «Era andato a riprendere la famiglia»

Di Ugo Milano
esplosioni dubai the palm
ESTERI

Dubai sotto attacco, l’hotel pieno di turisti in fiamme e le esplosioni sull’isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani – Il video

Di Alba Romano