La fan vince una vacanza di lusso a Dubai con la sua influencer preferita, il giorno dopo piovono droni: «Viaggio indimenticabile, purtroppo» – Il video
«Sta bene. Purtroppo sarà una vacanza indimenticabile». Basterebbero queste poche parole di Carlotta Mondelli, influencer da oltre 200 mila follower originaria di Civitavecchia, a riassumere l’ironia della sorte toccata a una sua follower. Quello che doveva essere il “viaggio della vita” per una fortunata ragazza, estratta per un soggiorno da mille e una notte a Dubai, si è trasformato in una cronaca di guerra in diretta Instagram. La sua ospite è passata dai selfie a bordo piscina in una villa da 150 mila euro a settimana a Palm Jumeirah, dove proprio nei giorni scorsi un albergo è stato colpito dai missili di Teheran, alle allerte governative che lampeggiano sugli smartphone, ordinando di non uscire di casa mentre i caccia sfrecciano nel cielo.
Dal sogno all’inizio dell’escalation
La dinamica, se non ci fosse di mezzo una guerra, farebbe quasi sorridere. Mondelli, che risiede stabilmente a Dubai, aveva invitato una follower nella villa extra lusso con palestra privata, piscina a sfioro e ogni comfort. Ma appena 24 ore dopo l’arrivo della vincitrice del contest, l’escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele ha polverizzato ogni programma e ha gettato nel panico Mondelli & co: «La situazione è surreale, continuiamo a ricevere allerte sul telefono da parte del governo di rimanere in casa, di stare lontano dalle finestre, di metterci al sicuro, di non uscire».
Detriti di droni e notti insonni
La percezione di sicurezza di quella che è considerata una delle città più protette al mondo è crollata sotto i colpi delle intercettazioni aeree. L’influencer non ha nascosto la paura, descrivendo un clima di assedio: «Sentiamo botti, sentiamo elicotteri, sentiamo aerei. Siamo tutti spaventati». Il momento più critico è stato quando i resti di un drone abbattuto hanno causato un incendio proprio a Palm Jumeirah, l’isola artificiale dove le due ragazze stavano soggiornando: «Quando l’area è stata colpita io ero lì», ha confessato Carlotta. «Nessuno è riuscito a dormire. C’è tanta paura. Il governo sta gestendo bene la situazione: ci hanno detto che la maggior parte degli attacchi sono stati neutralizzati».