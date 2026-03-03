La fan vince una vacanza di lusso a Dubai con la sua influencer preferita, il giorno dopo piovono droni: «Viaggio indimenticabile, purtroppo» – Il video

Carlotta Mondelli aveva ospitato una follower in una villa da 150 mila euro a settimana. Ventiquattr'ore dopo, l'attacco all'Iran e la risposta di Teheran ha trasformato il sogno in un dramma: «Sentiamo i botti, il governo ci dice di stare lontani dalle finestre»

«Sta bene. Purtroppo sarà una vacanza indimenticabile». Basterebbero queste poche parole di Carlotta Mondelli, influencer da oltre 200 mila follower originaria di Civitavecchia, a riassumere l’ironia della sorte toccata a una sua follower. Quello che doveva essere il “viaggio della vita” per una fortunata ragazza, estratta per un soggiorno da mille e una notte a Dubai, si è trasformato in una cronaca di guerra in diretta Instagram. La sua ospite è passata dai selfie a bordo piscina in una villa da 150 mila euro a settimana a Palm Jumeirah, dove proprio nei giorni scorsi un albergo è stato colpito dai missili di Teheran, alle allerte governative che lampeggiano sugli smartphone, ordinando di non uscire di casa mentre i caccia sfrecciano nel cielo.

Dal sogno all’inizio dell’escalation

La dinamica, se non ci fosse di mezzo una guerra, farebbe quasi sorridere. Mondelli, che risiede stabilmente a Dubai, aveva invitato una follower nella villa extra lusso con palestra privata, piscina a sfioro e ogni comfort. Ma appena 24 ore dopo l’arrivo della vincitrice del contest, l’escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele ha polverizzato ogni programma e ha gettato nel panico Mondelli & co: «La situazione è surreale, continuiamo a ricevere allerte sul telefono da parte del governo di rimanere in casa, di stare lontano dalle finestre, di metterci al sicuro, di non uscire».

Detriti di droni e notti insonni

La percezione di sicurezza di quella che è considerata una delle città più protette al mondo è crollata sotto i colpi delle intercettazioni aeree. L’influencer non ha nascosto la paura, descrivendo un clima di assedio: «Sentiamo botti, sentiamo elicotteri, sentiamo aerei. Siamo tutti spaventati». Il momento più critico è stato quando i resti di un drone abbattuto hanno causato un incendio proprio a Palm Jumeirah, l’isola artificiale dove le due ragazze stavano soggiornando: «Quando l’area è stata colpita io ero lì», ha confessato Carlotta. «Nessuno è riuscito a dormire. C’è tanta paura. Il governo sta gestendo bene la situazione: ci hanno detto che la maggior parte degli attacchi sono stati neutralizzati».