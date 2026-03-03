Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Aggressione antisemita a Milano, 19enne argentino all’ospedale

03 Marzo 2026 - 07:48 Alba Romano
Lui e il suo amico indossavano una kippah. Prima gli insulti, poi le botte

Un’aggressione antisemita è andata in scena in piazzale Siena a Milano. Ferito un turista argentino di 19 anni, ricoverato al San Carlo con una frattura al naso. La vicenda raccontata dal Giorno parte dalle 22,40 di domenica primo marzo, quando il ragazzo insieme a un amico in vacanza vengono accerchiati fuori dal Carrefour. Tutti e due indossano la kippah. Una decina di giovani di origine nordafricana si avvicina, gli urla «Ebrei di merda» e uno di loro dà un cazzotto a M.T. Poi se ne va con gli altri.

La polizia

Arrivano i carabinieri dopo una chiamata al 112. Le indagini partono dagli identikit degli aggressori e dalle immagini delle telecamere. C’è un altro episodio simile che risale al 7 gennaio: a una donna di religione ebraica è stata disegnata una svastica sul parabrezza dell’auto. Qualche mese prima lo stesso simbolo era comparso sulla porta di casa.

