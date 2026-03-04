Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
POLITICAPunti di VistaVideo

Crisi Golfo, Prandini (Coldiretti): Conflitto rischia fare esplodere costi agroalimentare – Il video

04 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2026 Dopo gli aumenti dei costi di fertilizzanti ed energia che avevamo avuto con lo scontro bellico fra Russia e Ucraina e che non è più rientrato +46%, questo ulteriore scontro bellico rischia di far esplodere nuovamente i costi di gestione per tutta la filiera agricola e agroalimentare. Per reagire, servirà essere tempestivi anche con misure di carattere comunitario a sostegno delle nostre imprese. L’Europa si deve render conto che deve essere in grado di essere veloce e tempestiva anche nella cancellazione di alcune tasse come il Cbam, che rischia oltre all’aumento dei costi di aggiungerne altri su prodotti che noi non produciamo all’interno del contesto europeo”. Così il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della mobilitazione organizzata dalla Coldiretti al Palapartenope di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale

2.

«Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e Quirinale», il braccio destro di Musk avverte: perché l’Italia oggi non è al sicuro

3.

Sale il livello di allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran, oltre 28mila gli obiettivi sensibili: «Rafforzata la sicurezza»: ecco quali

4.

«C’è una bomba a palazzo Grazioli», la telefonata anonima al 112. Il terzo caso dopo i falsi allarmi alla sede di FdI e davanti a Palazzo Chigi

5.

Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video