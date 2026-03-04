Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Crisi Medio Oriente, Fratoianni: "Meloni abbia coraggio, non porti l'Italia in guerra" – Il video

04 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 "Vogliamo dirlo con molta chiarezza a Giorgia Meloni: tiri fuori un po' di coraggio e un po' di dignità, faccia come Pedro Sanchez, condanni il carattere illegale di questa aggressione unilaterale e dica con chiarezza che non concederemo le basi in nessun caso. Non porti l'Italia in guerra", così il leader di Avs Nicola Fratoianni in un punto stampa in piazza a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

