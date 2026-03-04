Guerra in Iran, Trump: "Potrei aver forzato io Israele a intervenire" – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 03 marzo 2026 "Potrei essere stato io a forzare la loro mano. Vedete, avevamo dei negoziati in corso con questi lunatici e la mia opinione era che avrebbero attaccato per primi. Avrebbero attaccato se non l'avessimo fatto noi, sentivo fortemente che avrebbero attaccato per primi, Abbiamo grandi negoziatori, grandi persone, persone che fanno questo con molto successo e lo hanno fatto per tutta la vita con grande successo. E in base a come stavano andando i negoziati, penso che avrebbero attaccato per primi e non volevo che accadesse. Quindi, semmai, potrei aver forzato la mano di Israele, ma Israele era pronta, noi eravamo pronti", così Donald Trump durante l'incontro col cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Durata: 00_48 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 03-03-26 Guerra in Iran Trump Ho forzato Israele a intervenire SOTT 00_48