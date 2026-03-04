Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
POLITICAPunti di VistaVideo

Inaugurato sulla A30 Caserta-Salerno il nuovo svincolo di Maddaloni di Autostrade per l'Italia – Il video

04 Marzo 2026 - 23:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Caserta, 04 marzo 2026 È stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo svincolo di Maddaloni, al km 4+100, della A30 Caserta-Salerno realizzato da Autostrade per l’Italia con il contributo dell’Interporto Sud-Europa e il Comune di Maddaloni. Un’opera infrastrutturale strategica che si inserisce nel quadro di potenziamento della zona e permetterà di collegare direttamente una delle principali piattaforme logistiche in Europa con l’autostrada A30, andando così a migliorare la viabilità esterna e in particolare la fruibilità della statale 265, liberandola dal transito di mezzi pesanti. Lo svincolo a regime prevede un traffico giornaliero medio di circa 30 mila transiti e sarà capace di diversificare i flussi di traffico tra mezzi pesanti e mezzi leggeri, ottenendo un risparmio di 1 milione di ore in un anno, ossia fino a 10 minuti in meno per ogni veicolo in transito verso la città o l’hub logistico. La sua realizzazione ha comportato un quantitativo di circa 140 mila ore lavorate, senza il verificarsi di alcun infortunio, a testimonianza del costante impegno sul tema sicurezza che da anni caratterizza l’operato di tutto il Gruppo Autostrade per l’Italia e coinvolge tutta la filiera. “Quest’opera – afferma Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia – rappresenta una chiara evidenza di tutti i benefici che una nuova infrastruttura può generare sui territori, a conferma del ruolo strategico della rete autostradale per il sistema Paese. A partire da questa sera, quando verrà aperto al traffico, passeranno in media 30 mila veicoli al giorno. Migliorando le connessioni con le aree industriali e i mercati strategici, favorirà l’attrazione di investimenti e la competitività dell’economia locale, generando nuove opportunità di impresa e di lavoro. Non una costruzione fine a se stessa, ma un abilitatore di sviluppo territoriale”. Durata 01_11 Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale

2.

«Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e Quirinale», il braccio destro di Musk avverte: perché l’Italia oggi non è al sicuro

3.

Sale il livello di allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran, oltre 28mila gli obiettivi sensibili: «Rafforzata la sicurezza»: ecco quali

4.

«C’è una bomba a palazzo Grazioli», la telefonata anonima al 112. Il terzo caso dopo i falsi allarmi alla sede di FdI e davanti a Palazzo Chigi

5.

Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video