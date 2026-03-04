Inaugurato sulla A30 Caserta-Salerno il nuovo svincolo di Maddaloni di Autostrade per l'Italia – Il video

(Agenzia Vista) Caserta, 04 marzo 2026 È stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo svincolo di Maddaloni, al km 4+100, della A30 Caserta-Salerno realizzato da Autostrade per l’Italia con il contributo dell’Interporto Sud-Europa e il Comune di Maddaloni. Un’opera infrastrutturale strategica che si inserisce nel quadro di potenziamento della zona e permetterà di collegare direttamente una delle principali piattaforme logistiche in Europa con l’autostrada A30, andando così a migliorare la viabilità esterna e in particolare la fruibilità della statale 265, liberandola dal transito di mezzi pesanti. Lo svincolo a regime prevede un traffico giornaliero medio di circa 30 mila transiti e sarà capace di diversificare i flussi di traffico tra mezzi pesanti e mezzi leggeri, ottenendo un risparmio di 1 milione di ore in un anno, ossia fino a 10 minuti in meno per ogni veicolo in transito verso la città o l’hub logistico. La sua realizzazione ha comportato un quantitativo di circa 140 mila ore lavorate, senza il verificarsi di alcun infortunio, a testimonianza del costante impegno sul tema sicurezza che da anni caratterizza l’operato di tutto il Gruppo Autostrade per l’Italia e coinvolge tutta la filiera. “Quest’opera – afferma Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia – rappresenta una chiara evidenza di tutti i benefici che una nuova infrastruttura può generare sui territori, a conferma del ruolo strategico della rete autostradale per il sistema Paese. A partire da questa sera, quando verrà aperto al traffico, passeranno in media 30 mila veicoli al giorno. Migliorando le connessioni con le aree industriali e i mercati strategici, favorirà l’attrazione di investimenti e la competitività dell’economia locale, generando nuove opportunità di impresa e di lavoro. Non una costruzione fine a se stessa, ma un abilitatore di sviluppo territoriale”. Durata 01_11 Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev