Crosetto: Attacco Usa a Iran è avvenuto fuori da diritto internazionale – Il video

05 Marzo 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "L'attacco di Usa e Israele è certamente avvenuto al di fuori delle regole del diritto internazionale, ma lo stesso scenario ci sarebbe stato con qualsiasi altro Governo, del resto, nessun Governo, italiano, europeo o di altra parte del mondo, in questo momento può fermare l'attacco",lo dice il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella replica seguita alle comunicazioni alla Camera sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

