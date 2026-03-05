Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Foggia, si cerca Elena, 21enne scomparsa lungo la statale 16. L’amica: «Alcuni uomini ci hanno molestato prima che sparisse»

05 Marzo 2026 - 11:35 Alba Romano
foggia elena scomparsa
La giovane, d'origine romena, si prostituiva con l'amica che ne ha denunciato al scomparsa in questura. Non dà notizie di sé dallo scorso 2 marzo

Questo è il quarto giorno di ricerche da parte delle forze di polizia per trovare Elena, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie da lunedì 2 marzo quando una sua connazionale ne ha denunciato la scomparsa in questura a Foggia. Elena e la sua amica sono arrivate in Italia circa tre mesi fa. La giovane ha lavorato come bracciante agricola nei campi del Foggiano, poi avrebbe iniziato, sempre con l’amica, a prostituirsi nella periferia della città pugliese, lungo la statale 16 all’altezza di borgo La Rocca.

Elena, orfana e il suo cellulare ritrovato lungo la statale 16

La giovane 21enne non ha né fratelli né sorelle e sarebbe orfana. Secondo quanto dichiarato dall’amica le due giovani si sarebbero recate insieme lungo la statale 16, come facevano sempre, ma quando si doveva tornare a casa, in tarda mattinata, Elena non ha dato più notizie di sé. L’amica ha provato ha chiamarla ma il cellulare, risultato irraggiungibile, è stato trovato lungo la statale 16. Il dispositivo è ora sotto sequestro per accertamenti. L’amica di Elena, nella denuncia, ha riferito che nelle settimane precedenti alla scomparsa, alcuni uomini avrebbero importunato le ragazze mentre si trovavano nella zona della statale. A cercare la 21enne sono entrati in campo anche i vigili del fuoco, che stanno controllando casali e ruderi abbandonati.

