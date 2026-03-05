Tajani: Iran non può dotarsi di nucleare per minacciare Israele e Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "Vogliamo evitare assolutamente un allargamento del conflitto. Stiamo incoraggiando tutte le parti a esercitare la massima moderazione, tenendo aperti i canali di dialogo con l'Iran, senza tradire la nostra posizione: l'Iran non può dotarsi di armi nucleari e disporre di sistemi missilistici in grado di rappresentare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per l'Europa". Così il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani durante le comunicazioni alla Camera dei deputati, in merito all'evoluzione del quadro internazionale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev