150 anni Corriere della Sera, il direttore Luciano Fontana: Affrontare il futuro con testa e cuore – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 06 marzo 2026 "Un sistema di informazione che in questi giorni drammatici si sta misurando anche con una nuova guerra. Oggi non voglio parlarvi solo del nostro passato ma è importante affrontare con testa e cuore il futuro.", così Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera alla cerimonia per i 150 anni del quotidiano alla Scala di Milano. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev