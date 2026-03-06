Crisi Medio Oriente, Bergamini (FI): "Italia non è in guerra, ma impegnata per de-escalation" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2026 "L’Italia non è in guerra, ma è impegnata con tutte le forze per la de-escalation in Medio Oriente e per il sostegno ai paesi del Golfo attaccati dall’Iran. Il governo italiano è anche in prima linea per la difesa delle nostre famiglie, delle nostre imprese, colpite dagli effetti economici di questo conflitto", così Deborah Bergamini esponente di Forza Italia , Durata: 00_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 06-03-26 Crisi Medio Oriente Bergamini Italia non e in guerra, al lavoro per de escalation 00_20