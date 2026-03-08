Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Milano, altro tram deraglia vicino alla Stazione Centrale: è il secondo incidente in pochi giorni. I sospetti su un bullone sui binari

08 Marzo 2026 - 10:01 Ugo Milano
tram milano
Dopo la tragedia del 27 febbraio, un «Jumbo» della linea 12 esce dai binari in via Filzi. Nessun passeggero a bordo, ma sale la preoccupazione per lo stato della rete cittadina

Un altro incidente che coinvolge i trasporti pubblici a Milano. Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, un tram della linea 12 è deragliato in via Galvani, all’altezza dell’incrocio con via Fabio Filzi, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Si tratta del secondo incidente che coinvolge i mezzi di superficie di ATM nel giro di poco più di una settimana e che accende un faro sulla manutenzione delle linee e dei convogli.

I sospetti su un bullone

A differenza dell’incidente di venerdì 27 febbraio (per cui è indagato il conducente per disastro ferroviario in concorso), quando un nuovo Tramlink si era schiantato contro un ristorante causando due morti e oltre 50 feriti, questa volta le conseguenze sono state solo meccaniche. Il mezzo coinvolto è un «Jumbo» tram, uno dei modelli storici della flotta milanese, che in quel momento stava rientrando verso il deposito di via Leoncavallo. Secondo i primi rilievi tecnici effettuati sul posto, il convoglio è slittato mentre percorreva una curva. La causa individuata dai tecnici sarebbe la presenza di un bullone finito accidentalmente sui binari, che avrebbe fatto saltare la ruota dalla guida. Al momento dell’incidente, a bordo del mezzo era presente soltanto il conducente, che è rimasto illeso.

Rete sotto osservazione

Nonostante l’assenza di feriti, l’episodio accende un faro sullo “stato di salute” dei trasporti pubblici milanesi. Sebbene il modello coinvolto sia differente da quelli di ultima generazione protagonisti dello schianto in via Lazzaretto, il fatto che due deragliamenti si siano verificati in un arco di tempo così breve sta spingendo i sindacati a chiedere verifiche più approfondite sullo stato dei convogli.

