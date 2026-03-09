Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
8 Marzo, Roccella: Voto alle donne spartiacque per nuova Storia – Il video

09 Marzo 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Domani saranno passati esattamente 80 anni da quel 10 marzo del '46 in cui finalmente fu sancito il diritto delle italiane a votare e a essere votate. È uno spartiacque da cui comincia per le donne una nuova Storia". Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

