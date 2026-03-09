Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
POLITICAArmiCrisi Usa - IranIranSergio Mattarella

Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa: sul tavolo la guerra in Iran

09 Marzo 2026 - 17:55 Stefania Carboni
embed
mattarella consiglio supremo difesa
mattarella consiglio supremo difesa
Lo scorso anno il presidente della Repubblica ha convocato il CSD solo tre volte. Stavolta il focus è sulla situazione attuale nel Golfo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa, al palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: La guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Lo rende noto il Quirinale in una nota.

Quante volte Mattarella ha riunito il Consiglio supremo di difesa

Durante il suo mandato, Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa circa 20 volte. Di norma il CSD si riunisce due volte l’anno, ma data la situazione internazionale, era abbastanza prevedibile che ci fosse un nuovo appuntamento. L’ultimo anno ha convocato il Consiglio tre volte: il 17 novembre 2025 per discutere del dodicesimo pacchetto di aiuti verso l’Ucraina e per una strategia di sicurezza nazionale, l’8 maggio 2025 sul riarmo europeo e alla partecipazione italiana alle iniziative NATO e UE. E infine marzo 2025, con un incontro sulle minacce spaziali e la difesa comune europea.

Articoli di POLITICA più letti
1.

La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia

2.

Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli: non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra. Con lei il papà Andrea Giambruno – Il video

3.

Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. Chi vota Sì e chi No: come si è ribaltato l’orientamento

4.

Referendum giustizia, la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: «Non sia un derby tra tifoserie. Ecco perché voterò Sì»

5.

Genova, la battaglia di Silvia Salis sulla tassa d’imbarco: «Mancati incassi per 17 milioni». E le compagnie di navigazione si rivolgono al Tar

leggi anche
Antonio Tajani
ESTERI

Rientrati tutti gli italiani dal Golfo, l’annuncio di Tajani: «Emergenza finita, ma resta il problema Maldive»

Di Alba Romano
ESTERI

Missile iraniano sulla Turchia, abbattuto dalle difese Nato. L’ira di Ankara: «Risponderemo a ogni minaccia»

Di Simone Disegni
Borse Asia
ECONOMIA & LAVORO

Petrolio oltre 100 dollari, ora le Borse temono lo shock energetico: Tokyo -5,2%, in rosso Milano, Parigi e Francoforte

Di Diego Messini