Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa: sul tavolo la guerra in Iran

Lo scorso anno il presidente della Repubblica ha convocato il CSD solo tre volte. Stavolta il focus è sulla situazione attuale nel Golfo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa, al palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: La guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Lo rende noto il Quirinale in una nota.

Quante volte Mattarella ha riunito il Consiglio supremo di difesa

Durante il suo mandato, Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa circa 20 volte. Di norma il CSD si riunisce due volte l’anno, ma data la situazione internazionale, era abbastanza prevedibile che ci fosse un nuovo appuntamento. L’ultimo anno ha convocato il Consiglio tre volte: il 17 novembre 2025 per discutere del dodicesimo pacchetto di aiuti verso l’Ucraina e per una strategia di sicurezza nazionale, l’8 maggio 2025 sul riarmo europeo e alla partecipazione italiana alle iniziative NATO e UE. E infine marzo 2025, con un incontro sulle minacce spaziali e la difesa comune europea.