«Mi dicevano fai cag***, sei un cadavere…», Olly ridotto malissimo: l’incidente svelato sul palco – Il video

Olly si era mostrato sui social con vistose bruciature sul corpo. E durante un concerto a Jesolo ha spiegato cosa gli è successo

I fan più attenti avevano già notato dai social che Olly si presentava con un colorito poco naturale e segni evidenti di bruciature. Il mistero è stato svelato dallo stesso cantautore durante la data di Jesolo del 7 marzo, tappa di apertura del Tutta Vita tour 2025-2026. Tra un brano e l’altro, Olly ha raccontato al pubblico che il suo assistente e amico Albi lo aveva spinto a fare una lampada abbronzante perché aveva un aspetto da «cadavere», come gli ripetevano insistendo che così pallido facesse «cagare». L’esperimento, però, è andato decisamente male: «Mi sono ustionato», ha ammesso divertito sul palco, aggiungendo di non essere minimamente preoccupato della cosa. «Non sono capace di abbronzarmi e quindi noi ci scaldiamo lo stesso stasera con tutta la voce che abbiamo».

Il tour prosegue con numeri importanti: 13 appuntamenti nelle principali città italiane tutti esauriti, che si aggiungono ai 7 concerti sold out dello scorso autunno. Per l’estate sono già fissate cinque date sotto il titolo Il Gran Finale, con tre serate sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, il 30 giugno al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle (esaurito) e il 3 luglio in Piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta.