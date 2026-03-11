Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Calenda a Meloni: Per difendere l'Ue deve abbandonare Orban e Trump – Il video

11 Marzo 2026 - 13:45
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Non possiamo non vedere come Trump tratta l'Europa tutta, come vassalli da tassare, comprare gas liquefatto, come ci dica tutti i giorni che il sistema fondato sulla Nato, non esisteva più. Qui manca la sua analisi: che ci piaccia o meno oggi l'Europa è al centro di tre pressioni, che vengono da tre potenze neo imperialiste, la Russia, la Cina, e gli Stati Uniti, che vogliono la disarticolazione dell'Europa. Lei non può essere da un lato per l'Europa e dall'altro fare campagna per Orban che è dalla parte di Putin, non può contestare la propaganda russa e poi avere a fianco un vicepremier che ha contribuito a questa propaganda. Il punto che non ha sciolto è se a difesa della civiltà europea oppure no", così Calenda a Meloni in Aula al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

