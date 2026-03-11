Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Meloni: Crisi Iran investe nostri interessi, Governo non si sottrae a dibattito – Il video

11 Marzo 2026 - 10:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 La crisi in Medio Oriente “investe con i suoi effetti l’economia e gli interessi italiani”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. “Ci impone di agire con lucidità e serietà”, ha aggiunto, auspicando che si possa sottrarre “la discussione a una polarizzazione politica”. “Qui non c’è un governo che si sottrae al” dibattito “parlamentare” e “non c’è un governo complice di decisioni altrui, ne un governo isolato in Europa”, “tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia di un impegno che non abbiamo mai smesso di portare avanti in questo complesso quadrante della geopolitica”, ha spiegato la premier. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

