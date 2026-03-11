Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietà – Il video

11 Marzo 2026 - 10:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Voglio relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con serietà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, in apertura delle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

