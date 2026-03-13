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Fondazione Unhate presenta a Roma ‘Fragile’, lo studio sulle fragilità giovanili – Il video

13 Marzo 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 La Fondazione Unhate, presieduta da Alessandro Benetton e supportata da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma, ha presentato i risultati della prima iniziativa del suo Osservatorio permanente: lo studio “FRAGILE – mappae mundi di una nuova generazione”. La ricerca, che ha preso in esame un campione di giovani italiani tra i 13 e i 24 anni, offre una fotografia inedita delle dinamiche psicologiche e sociali dei ragazzi contemporanei. Sotto la direzione scientifica del Prof. Mauro Magatti e curata dal team multidisciplinare della Fondazione Poetica per la Generatività Sociale, l’indagine esplora come le nuove generazioni reagiscano a un contesto globale caratterizzato da opportunità illimitate che, paradossalmente, generano nuove forme di fragilità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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