'Non solo 8 marzo', l'incontro organizzato da Associazione Giornaliste Italiane a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2026 Si è tenuto a Roma, presso il CeoforLife in piazza Montecitorio, l’evento “Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata”, organizzato dall'associazione Giornaliste Italiane. L’incontro ha ripercorso i casi di Noemi Durini, Marianna Manduca e Gabriela Trandafir, evidenziando le falle nei sistemi di protezione e prevenzione. Elena Tiron, sorella di Gabriela Trandafir, ha ricordato come la vittima avesse presentato undici denunce prima del duplice omicidio. Sulla stessa linea la madre di Noemi Durini, che ha annunciato l'avvio di una raccolta di 50 mila firme per una proposta di legge di iniziativa popolare volta a eliminare i permessi premio per i colpevoli di femminicidio. Sulla necessità di un intervento culturale è intervenuto Carmelo Calì (familiare di Marianna Manduca), sollecitando percorsi educativi nelle scuole. Durata: 02_23 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 13-03-26 a roma lincontro non solo 8 marzo organizzato da associazione giornaliste italiane 02_23