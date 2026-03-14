Guerra Ucraina, raid russo nella regione di Kiev, 4 morti e 10 feriti – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 14 marzo 2026 Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato la morte di almeno sette civili e il ferimento di almeno altri 46 nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato oggi dalle diverse autorità regionali. Nella regione di Kharkiv, una persona è rimasta uccisa e undici ferite, tra cui due bambini, secondo quanto riportato dal governatore Oleh Syniehubov. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev