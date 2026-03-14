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Paralimpiadi, l'Oro Renè De Silvestro: Lo Sport è di tutti, senza alcuna discriminazione – Il video

14 Marzo 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Cortina, 13 marzo 2026 Renè De Silvestro, campione Paralimpico del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, che oggi sulla pista Olympia delle Tofane ha vinto l’oro, parlando dell'importanza dello sport, ha sottolineato quanto, dopo l'incidente del 2013, questa sua passione lo abbia aiutato nella vita. Attraverso la disciplina, il rispetto e il fair play, ha imparato che il lavoro paga sempre, ricordando anche quanto il sostegno delle persone a lui vicine sia stato fondamentale. "Lo sport è di tutti, ogni persona ha il diritto di praticarlo senza alcuna discriminazione", queste le parole dell'atleta sul tema delle discriminazioni in ambito sportivo, che richiamano la prima regola del "Decalogo contro le discriminazioni nello sport". Il documento, presentato nel contesto dei Giochi paralimpici invernali è stato realizzato grazie alla sinergia tra la Fondazione Milano Cortina 2026, il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza del diritto di partecipare all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Raffaele Grassi, sin dalla sua istituzione, è impegnato su questi temi lottando contro ogni forma di discriminazione e pregiudizio, trovando nel contesto sportivo una delle armi più efficaci. Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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