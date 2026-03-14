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Pozzuoli, donna di 65 anni trovata morta in casa. L’allarme del marito: «Ho visto il fumo, poi il cadavere»

14 Marzo 2026 - 17:16 Alba Romano
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Carabinieri
Carabinieri

Una donna di 65 anni, Teresa Tiano, è stata trovata morta in casa alle perferia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili del fuoco. Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. È stato il marito della donna, che si trovava all’esterno della casa, a chiamare la polizia: «Ho visto del fumo provenire dall’abitazione in cui si trovava mia moglie – ha raccontato agli agenti -. Quando sono rientrato l’ho trovata senza vita». Al momento si ipotizza possa essersi trattato di un incidente domestico, ma si sta indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

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