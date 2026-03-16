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Crisi Iran, Starmer: Ci difenderemo, ma non ci lasceremo trascinare in guerra – Il video

16 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 “Innanzitutto, proteggeremo i nostri uomini nella regione. In secondo luogo, pur adottando le misure necessarie per difendere noi stessi e i nostri alleati, non ci lasceremo trascinare in una guerra più ampia” in Medio Oriente. In terzo luogo, continueremo a lavorare per una rapida risoluzione che riporti sicurezza e stabilità nella regione e fermi la minaccia iraniana per i paesi vicini”. Lo ha detto il Primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. Fb Starmer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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