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Guerra Ucraina, Kallas: Spingeremo l'Ungheria a rispettare gli accordi – Il video

16 Marzo 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "In vista del Consiglio europeo del fine settimana, speriamo di spingere l'Ungheria ad accettare o, meglio, a rispettare gli accordi che ha già preso. Il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen stanno gestendo questa situazione”. Lo dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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