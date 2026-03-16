Milei all'Economic Forum a Madrid: I valori giudaico-cristiani sono il fondamento dell'Occidente – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 15 marzo 2026 "E ovviamente, quando si parla di ciò che è giusto, a questo sono associati anche i nostri valori. Che vi piaccia o no, i valori dell’Occidente sono i valori giudeo-cristiani. In questo senso, la realtà è che se rispettassimo i Dieci Comandamenti, se capissimo quali sono i peccati capitali e il 'non fare' del giudaismo, avrei la piena certezza che l'immonda spazzatura del socialismo sparirebbe dalla faccia della terra, affinché tutti noi si possa prosperare", così il Presidente argentino Javier Milei all'Economic Forum di Madrid. Courtesy: Madrid Economic Forum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev