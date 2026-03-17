Le Frecce Tricolore sorvolano l'Altare della Patria per la Giornata dell'Unita Nazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Le Frecce Tricolore hanno sorvolato l’Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La cerimonia ha previsto la deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti, tra gli altri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev